Синоптики рассказали, когда Урал покинет дождливый циклон и установится летняя погода

Первые 5−6 дней августа пройдут под опекой установившегося над Уралом циклона с кратковременными дождями.
«В период
По словам специалистов Челябинского ЦГМС, Южный Урал находится под влиянием обширной барической депрессии, в зоне которой образуются мезомасштабные конвективные комплексы. Погода 2 августа будет крайне неустойчивая, с большой вероятностью возникновения локально опасных явлений.
В пятницу повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами — сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами — крупный. Ночью и утром в отдельных районах установятся туманы. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, локально порывы 13−18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 20−25 м/с. Температура воздуха 2 августа ночью плюс 11−16, днем — 20−25 градусов.
Ночью 3 и 4 августа преимущественно без осадков и плюс 10−15. Днем в субботу и воскресенье уже при переменной облачности кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 12−16 м/с лишь местами, плюс 19−24. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с.