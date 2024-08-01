Синоптики рассказали, когда Урал покинет дождливый циклон и установится летняя погода

Ночью 3 и 4 августа преимущественно без осадков и плюс 10−15. Днем в субботу и воскресенье уже при переменной облачности кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 12−16 м/с лишь местами, плюс 19−24. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с.