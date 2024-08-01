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Фестиваль «Антон тут рядом» выпустил манифест

Музыкальный благотворительный фестиваль «Антон тут рядом», который пройдет 21 августа в Севкабель Порту, выпустил манифест о фестивале и том, что значит «быть похожим на себя». Его авторы — студенты фонда «Антон тут рядом».

Источник: Звук

Музыкальный благотворительный фестиваль «Антон тут рядом», который пройдет 21 августа в Севкабель Порту, выпустил манифест о фестивале и том, что значит «быть похожим на себя». Его авторы — студенты фонда «Антон тут рядом».

Выход манифеста приурочен к десятилетию фестиваля. В видеоклипе собраны архивные кадры события. «Вспомним красивые танцы головами и ногами, за руки с друзьями, потому что тэглайн фестиваля этого года — “Надо иметь танцы!”», — гласит описание.

В этом году в Севкабель Порту соберутся Наша Таня, элли на маковом поле, Mirele, ELLA, Парнишка, «тима ищет свет», Kedr Livanskiy, Коля Редькин и другие.

Все средства направляются на поддержку проектов фонда «Антон тут рядом»: инклюзивные мастерские, службу юридической поддержки, квартиры сопровождаемого проживания и другое.

Ранее фестиваль «Антон тут рядом» объявил первую волну артистов.