«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за июль 2024 года

Изначально Валерия Василевская прославилась в сети как блогер и финтес-тренер, но в 2023 году она начала пробовать себя в музыке и добилась значительных успехов. Сейчас на ее счету четыре сингла, самым популярным из которых можно назвать уже упоминавшийся выше трек GODZILLA. С учетом большого интереса к Василевской как к блогеру, а также ее готовности экспериментировать с поп-музыкой, которую она продемонстрировала в своей пока маленькой дискографии, ее будущие релизы вполне могут превзойти успех нынешних. К тому же следующий сингл выйдет совсем скоро — 2 августа. Артистка явно решила воспользоваться волной вирусного интереса к себе и своей музыке.