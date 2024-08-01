«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за июль 2024 года

Июльская жара покинула улицы, но осталась в чартах. Середина лета выдалась плодотворной для множества артистов, так что в новом выпуске культурно-аналитического дайджеста «Музы Пульс» нам определенно будет о чем поговорить. Какие музыканты и треки успели покорить в этом месяце миллионы слушателей? Подо что сейчас активно снимают видео в TikTok? К кому из перспективных артистов стоит присмотреться? На эти и многие другие вопросы мы постарались ответить в нашем материале.
Зарубежная музыка
Вы удивитесь, но вышедший в начале мая бэнгер-дисс Кендрика Ламара Not Like Us, несмотря на конец бифа с Дрейком, все еще висит в топах чартов и пользуется популярностью в соцсетях. Как артисту это удалось? Всего два слова — вирусный клип. Ролик, в котором есть место и стильным кадрам, и странным танцам, и мемам, был разобран на части и даже послужил вдохновением для создания видеоигры.
Если же по какой-то причине вы не в курсе разборок Ламара и Дрейка, длившихся с марта по начало июня, то держите путеводитель по хронологии одного из самых грязных бифов в истории хип-хопа. Ну, а мы переходим к другим героям месяца.
Треки и жанры
— Morgan Wallen — Lies Lies Lies — Eminem — The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) — Zach Bryan — 28 — Karol G — Si Antes Te Hubiera Conocido — Jimin — Who — Post Malone Featuring Blake Shelton — Pour Me A Drink — GloRilla — TGIF — Ice Spice & Central Cee — Did It First — Quavo & Lana Del Rey — Tough — Charli XCX — Apple.
В июле Кендрик с Not Like Us и кантри-артист Shaboozey с A Bar Song (Tipsy), которого мы выделяли в числе перспективных в майском выпуске «Музы Пульс», несколько сместили с верхушек чартов поп-хиты Сабрины Карпентер и Билли Айлиш. При этом нельзя сказать, что мощные треки артисток резко начали проседать в популярности.
Перемена мест слагаемых скорее связана с бустом и без того господствующего кантри за счет как свежих, так и уже проверенных треков: в чартах цветут Shaboozey, Post Malone, фитующий с различными звездами жанра, Морган Уоллен, Зак Брайан, Люк Комбс и Лана Дель Рей с рэпером Куэйво, выпустившие трек в кантри-эстетике. В ней же будет выполнен грядущий альбом королевы летней печали, который увидит свет в сентябре.
Что касается хип-хопа, то рост интереса к нему, спровоцированный бифом Кендрика и Дрейка, был подкреплен новым альбомом Эминема The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Легендарный для жанра артист решил похоронить свое альтер эго Slim Shady, как следует поплевав на могилу.
В свое время именно треки, записанные от лица Шейди, подарили музыканту узнаваемость и огромную популярность, так что прощание с ним привлекло значительное внимание к пластинке и вывело многие треки из нее в чарты. Больше о том, какие темы Эминем затрагивает в альбоме, кого диссит и перед кем извиняется, можно узнать в нашем разборе.
Также появление в интернете меметичного видео, в котором Рианна зачитывает трек TGIF хип-хоп-артистки GloRilla, определенно можно добавить в список вещей, подогревающих интерес к жанру. Как и вирусный фит Ice Spice и Central Cee с запоминающимся джерси-клаб-битом.
К слову, об электронике. В начале июня певица Charli XCX выпустила намеренно конфронтационный альбом BRAT. Обложкой к пластинке, являющейся своеобразной данью уважения британской андерграундной рейв-сцене, стал кислотно-зеленый, лаймовый квадрат с некачественно наложенным на него словом brat. Артистка заявила, что специально выбрала неприятный, немодный оттенок, желая спровоцировать размышления у людей на тему рамок в поп-культуре.
Не знаем, насколько Чарли лукавила в своих интервью и чего в итоге ожидала, но «отвратительный» зеленый стал самым популярным оттенком этого лета, пластинка была обласкана критиками и слушателями, а также породила целую эстетику brat summer girl. Бизнес-стратеги уже называют кейс певицы «рекламной кампанией года», и с ними трудно не согласиться: этот зеленый буквально везде.
Отдельно отметим стабильный тренд на латинскую музыку, представленный в нашей подборке хитом от певицы Karol G, а также появление на лидирующих строчках в чартах K-pop в связи с выходом свежего сольного альбома от Чимина из BTS «MUSE». Все-таки не стоит недооценивать силу фандома ARMY.
Перспективные артисты
ian
С 2018 года молодой рэпер из Далласа загружал свои треки на SoundCloud под ником Suburbancerberus, продюсировал других артистов и нешибко продвигал собственное творчество. Ситуация изменилась в 2022-м, когда музыкант сменил псевдоним на просто ian и начал заниматься собой. Как итог, этой весной 19-летний рэпер выстрелил в TikTok с треками из своего дебютника Valedictorian (2024) и сейчас продолжает набирать там обороты.
К сожалению, миллионы прослушиваний, мемы, поддержка Lil Yachty, а также попадание в чарты сопровождаются жгучим хейтом за сходство с Yeat и внешний вид а-ля вчерашний школьник. Споры вокруг ian лишь подтверждают: за этим артистом определенно стоит следить.
Yaelokre
Не просто музыкант, а создатель целого мультимедийного фэнтези-фолк-проекта со своей загадочной вселенной. В мире Yaelokre четыре маленьких менестреля в масках животных путешествуют и выступают на небольших сценах с песнями. Про своих героев автор проекта довольно разрозненно рассказывает в соцсетях, и найти информацию не так просто, но их музыка и внешний вид довольно быстро покорили пользователей TikTok и других платформ. Доказательство тому — десятки миллионов прослушиваний в стримингах на дискографии, состоящей из четырех треков.
С учетом того, что автор планирует продолжать повествование, выпуская музыку, видео и иллюстрации, со временем таинственный проект имеет все шансы стать еще более популярным. К тому же он как нельзя удачнее вписывается в глобальный тренд на акустическую музыку.
Hanumankind
Индийский хип-хоп-артист, выросший в Техасе, совсем недавно вышел на первые места виральных чартов со своим треком Big Dawgs. У впечатляющего клипа, снятого внутри опасного аттракциона «Колодец смерти», пока что не так много просмотров — 3,2 миллиона, зато в комментариях под видео — восторги с разных концов Земли вперемешку с обвинениями в краже флоу у американского рэпера Project Pat. Последнее довольно забавно с учетом того, что Hanumankind открыто ссылается на основателя Three 6 Mafia и выражает свое уважение к нему.
У индийского артиста есть потенциал и стильный звук, но пока что нет дебютного альбома. С учетом повышенного внимания к нему, возможно, в ближайшее время это изменится.
Российская музыка
Июль для русскоязычных топов прошел под знаком хип-хопа, поскольку сразу несколько заметных звезд жанра отметились яркими работами. В чарты ворвался совместный релиз Big Baby Tape и Aarne с хитами Supersonic и Ameli, а также альбом Макана, который, с учетом впечатляющих размеров фан-базы артиста, был обречен на успех.
При этом, пожалуй, главным треком месяца стал текучий R&B-сингл «ГЛАМУР» белорусов uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Wipo. Песня набрала огромную популярность в соцсетях: вертикальные видео под нее в какой-то момент начали множиться с невероятной скоростью.
Что же представляет собой этот трек? «ГЛАМУР» — это Y2K-эстетика во всей красе: усталость и наслаждение от прожигания жизни, сексуальный автотюн и ощущение, что после прослушивания уши должны покрыться стразами. Тренд на возвращение к нулевым и тяга к ностальгии устойчиво существуют и развиваются уже не первый год, так что трио uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS крайне удачно попали прямо в сердце аудитории.
Треки и жанры
— uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Wipo — ГЛАМУР — Big Baby Tape, Aarne — Supersonic — MACAN — I AM — Минаева — Шоколадка — bearwolf — GODZILLA — Karna. val, SOLDATOV — Вдох-выдох — 6YNTHMANE, 5sta Family, BAbyBoi — Zachem/ Vmeste My — ИРИНА КАЙРАТОВНА — АЙДАХАР (БЕКА) — Miyagi & Эндшпиль — RudeBoys — BITTUEV, NANSI & SIDOROV — Как быть.
Продолжая тему Y2K, в чартах появилась Валя Карнавал с переосмыслением легендарного хита группы Т9 «Ода нашей любви (Вдох-Выдох)» (2009) с поп-рок-припевом. Примечательно, что это не просто реворк, а как бы продолжение «Оды», записанное вместе с ее оригинальным исполнителем: незнакомый многим SOLDATOV — это бывший участник T9.
Параллельно с ренессансом нулевых происходит и возвращение хитов 10-х. «Зачем» (2012) и «Вместе» (2012) группы 5sta Family были воскрешены 6YNTHMANE и BAbyBoi в электронной обертке с запитченным бейби-войсом. Примечательно, что в Zachem явно прослеживается влияние байле-фанка, который стал все больше проникать в русскоязычную музыку.
Характерные ритмы можно услышать и в RudeBoys от дуэта Miyagi & Эндшпиль, и в дошедшем уже до 35 миллионов просмотров вирусящемся клипе «АЙДАХАР (БЕКА)» казахстанской группы «ИРИНА КАЙРАТОВНА». Так что, вероятно, в ближайшее время байле-фанка в русскоязычной музыке будет становиться все больше. О том, что это за жанр и как он проник в Россию, можно почитать в нашем отдельном материале, целиком посвященном ему.
К слову, о поп-музыке. В июле нельзя было проигнорировать вездесущий хит Минаевой «Шоколадка», в котором акустическая гитара сочетается со сладким текстом о любви и характерным латинским ритмом в припеве. Успех трека является ярким подтверждением того, что мировые тренды отлично работают и на локальной русскоязычной сцене (акустика + капелька латины).
Также не обошлось и без танцевального блогер-попа. Начав вируситься еще в июне, bearwolf со своим хитом GODZILLA достигла высоких мест в чартах. Трек не только отлично подходил для видео с танцами, но и привлекал аудиторию личностью свежеиспеченной артистки.
Ну и говоря о новинках в российских чартах, стоит упомянуть трек «Как быть» от BITTUEV, NANSI & SIDOROV как продолжение незаканчивающейся моды на реворки, а также ностальгию по временам более давним, чем десятые и нулевые. Да и успех сериала «Слово пацана» (2023-…), в котором звучал оригинальный трек, и, как следствие, возрождения интереса к нему списывать со счетов не будем.
Перспективные артисты
Минаева
Артистка творческого объединения Gazgolder и по совместительству финалистка второго сезона шоу «Песни» (2018−2019) на ТНТ сейчас активно штурмует чарты с уже упомянутым выше синглом «Шоколадка». В прошлом году она выпустила свой дебютник «Диско шар», название которого говорит само за себя. Однако танцевальный альбом в исполнении Минаевой не столь сильно понравился публике, как чувственная акустическая песня о любви. Интересно, как в итоге это повлияет на вектор развития артистки, имеющей впечатляющий потенциал в поп-музыке.
bearwolf
Изначально Валерия Василевская прославилась в сети как блогер и финтес-тренер, но в 2023 году она начала пробовать себя в музыке и добилась значительных успехов. Сейчас на ее счету четыре сингла, самым популярным из которых можно назвать уже упоминавшийся выше трек GODZILLA. С учетом большого интереса к Василевской как к блогеру, а также ее готовности экспериментировать с поп-музыкой, которую она продемонстрировала в своей пока маленькой дискографии, ее будущие релизы вполне могут превзойти успех нынешних. К тому же следующий сингл выйдет совсем скоро — 2 августа. Артистка явно решила воспользоваться волной вирусного интереса к себе и своей музыке.
YERKATT
Сочетание яркой брутальной внешности якутского армянина Йеркатта с его нежным вокалом невольно напоминает своей контрастностью о восходящей звезде R&B 4Batz, афроамериканце в балаклаве с мягким высоким голосом. Однако Йеркатт делает альт-поп, звучащий как суфле из облаков, с тревожно-щемящими текстами о страхах, тоске, смерти, любви и желании выбрать жизнь.
Пока что у музыканта не так много прослушиваний и подписчиков, но он, как и Рушана из июньского выпуска «Музы Пульс», успел полюбиться авторам музыкальных Telegram-каналов, а также начать потихоньку набирать аудиторию и делать лайвы. Так что ждем от него новых релизов и слушаем недавно вышедший дебютник «Праздник ожидания праздника» (2024).
От обилия свежих релизов идет кругом голова, а найти что-то по душе становится все тяжелее? Драгоценное время тратится на попытки продраться через треки сомнительного качества, а бриллианты все так и не находятся? Поберегите свои силы и часы, поручив поиск музыки Силе Звука. Умный алгоритм HiFi-стриминга Звук, который без проблем соберет вам индивидуальный плейлист по вашим музыкальным предпочтениям в считаные мгновения.
TikTok-вселенная
Безоговорочное 10-недельное господство Томми Ричмана с его R&B-хитом MILLION DOLLAR BABY в чарте TikTok Billboard Top 50 подошло к концу. Этот музыкальный островок постоянства в вечно движущемся мире вертикальных видео потеснил трек 2011 года. Речь идет о Champagne Coast британского R&B-проекта Blood Orange.
Как видите, TikTok не изменяет себе: все так же хаотичен и непредсказуем. Champagne Coast завирусилась в связи с разными трендами. В рамках одного люди снимали видео с вопросами «Разбогатели ли мы?» или «Выиграли ли мы в лотерею?», отвечая более молодым версиям себя. В другом же звук Champagne Coast сравнивался с ощущением от встречи взглядом с тем самым человеком.
Так что, анализируя произошедшее, можно сказать, что наше июньское предположение оправдалось и интерес к звуку 2010-х в TikTok все же потеснил непотопляемый тренд на Y2K-звучание.
Треки и жанры
— Blood Orange — Champagne Coast — LeoStayTrill & Mr Reload It — Pink Lemonade (Str8 Reload) — BlackMayo — Just Know — ian — Magic Johnson — 2KE & 808iuli — X-Slide (Ultra Slowed) — Megan Thee Stallion Featuring Yuki Chiba — Mamushi — Clairo — Juna — Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult — Alibi — bbno$ — It Boy — BossMan DLow — Shake Dat Ass (Twerk Song).
Что касается других треков из июльского топа соцсети, то это преимущественно хип-хоп, идеально подходящий для записи видео с танцами. Уверенный рост показывает Pink Lemonade (Str8 Reload) от британцев LeoStayTrill & Mr Reload It. Довольно крепко рядом с ним держатся BlackMayo с Just Know и американский фрешмен ian со своим хитом Magic Johnson.
Также одна из больших звезд жанра Megan Thee Stallion выпустила в конце июня полноформатный альбом Megan, что не могло не сказаться на чартах.
Ну и конечно, в подборке есть место Ultra Slowed-версии трека X-Slide от 2KE & 808iuli. Замедленные или ускоренные треки, мешапы — то, без чего невозможно представить TikTok в принципе.
Помимо хип-хопа, в сердца обитателей соцсети запали приджазованный инди-поп от певицы Clairo, а также танцевальная электроника с восточным колоритом от трио Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult. Ну и электроника британская от Charli XCX, придавшая дополнительный буст тренду на электронную музыку. Этим летом зеленый BRAT найдет вас, где бы вы ни были.
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