Downdetector: россияне сообщили о массовом сбое в работе YouTube

Хинштейн также рассказал, что за два года с начала спецоперации трафик YouTube уже снизился на те самые 40%, о которых он упоминал ранее. Остановить падение помогло то, что Google самостоятельно начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Однако это была только временная мера. И она была незаконной, так как компания поддерживает санкции и не может официально оплачивать услуги российских дата-центров.