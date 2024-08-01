Россия вступила в Первую мировую войну 110 лет назад

Не впервые ополчается на Россию враг, но никогда наша родина не была в столь благоприятных условиях по отношению к врагу, как в эту годину. Мы одни когда-то бились против всей Европы, а ныне против нашего же врага, вместе с нами, восстали лучше представители культурного мира — наша союзница Франция и дружественная Англия. Кроме этого, против Германии геройски борется маленькая, но храбрая Бельгия. Но самое главное, что особенно укрепляет нас в предстоящих испытаниях, это то, что на нашей стороне правда. Нам объявили войну германцы из-за того, что Россия, славянская держава, не пожелала равнодушно смотреть, как варварски Австрия расстреливает маленький славянский народ — сербов".