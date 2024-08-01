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В Петербурге могут ввести ограничения для велокурьеров

Но конкретных решений пока нет.

В Санкт-Петербурге думают об ограничениях для курьеров, использующих самокаты и велосипеды. Информацией поделилось издание «РБК Петербург».

В Санкт-Петербурге планомерно ограничивают использование СИМ. С 1 августа в центре города запретили парковать электросамокаты. Следующие на очереди велокурьеры. Администрация города намерена заключить с сервисами, занимающимися доставкой, специальные соглашения. Они позволят ограничивать использование самокатов и велосипедов курьерами. Как именно, пока не известно.