Ростовчан начали массово штрафовать за выгул собак без намордника

Посильная мера властей — стерилизовать бездомных животных, чтобы их не стало больше. На это каждый год выделяются десятки миллионов рублей. Однако даже собаки с клипсами (свидетельство обработки и стерилизации) иногда каким-то чудом рожают. Зоозащитники жаловались на это, но правоохранители не реагируют. Зато охотно штрафуют владельцев домашних животных за прогулку во дворе.