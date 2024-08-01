Ростовчан начали массово штрафовать за выгул собак без намордника

По данным на 31 июля, за выгул собак без намордника оштрафовали порядка 10 ростовчан.
Охоту на злостных нарушителей открыли в Кировском и Ленинском районах. Как сообщает городская администрация, в патрулировании приняли участие сотрудники ГУ МВД, ветеринарного надзора и коммунальных служб. В результате патрулирования административный штраф получили 10 владельцев собак. За спокойную прогулку с собакой во дворе дома придётся заплатить 10 тысяч рублей.
Подобные мероприятия власти будут проводить регулярно. Вероятно, это должно помочь снизить количество пострадавших от укусов собак. Однако большую опасность представляют уличные псы. Бродячие животные становятся агрессивными, перебегают дороги и бросаются на людей. Домашнее животное на поводке еще послушается хозяина, а вот уличный пес — большой вопрос.
Посильная мера властей — стерилизовать бездомных животных, чтобы их не стало больше. На это каждый год выделяются десятки миллионов рублей. Однако даже собаки с клипсами (свидетельство обработки и стерилизации) иногда каким-то чудом рожают. Зоозащитники жаловались на это, но правоохранители не реагируют. Зато охотно штрафуют владельцев домашних животных за прогулку во дворе.
В сентябре 2023 года полиция в течение трех дней ловила сбежавших кабанов. Десятки полицейских бегали за парнокопытными животными трое суток. Если ситуация не изменится, то скоро некому будет ловить убийц, грабителей и хулиганов.