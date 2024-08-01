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Под Новосибирском спрямляют русло реки, которая топит села

Мероприятия проходят под контролем прокуратуры.

Источник: соцсети

В Кочковском районе спрямляют русло реки Карасук. Она протекает в районе четырех сел: Красная Сибирь, Кочки, Решеты и Черновка.

Весной, во время половодья, вышедшая из берегов река постоянно топит жилые дома. В этом году вода поднималась над полом. Во время рабочей поездки в район прокурор НСО Александр Бучман вместе с представителем регионального минприроды проверил соблюдение сроков по исполнению государственного контракт на расчистку и спрямление русла реки (его заключили в мае 2023 года).

Кроме того, прокурор встретился с жителями района, которые пострадали от паводка в этом году. На прием обратились около 20 человек. После вмешательства надзорного ведомства людям выплатили компенсацию.

Прокуратура