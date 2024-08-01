Под Новосибирском спрямляют русло реки, которая топит села

Весной, во время половодья, вышедшая из берегов река постоянно топит жилые дома. В этом году вода поднималась над полом. Во время рабочей поездки в район прокурор НСО Александр Бучман вместе с представителем регионального минприроды проверил соблюдение сроков по исполнению государственного контракт на расчистку и спрямление русла реки (его заключили в мае 2023 года).