Дополнительные поезда и низкие цены: чем Крым привлекает туристов в августе-2024

— Удивительно, но сейчас у нас круглый год заполняемость высокая. Мы устраиваем акции для крымчан и жителей ЮФО. Но и сейчас, в разгар курортного сезона, в основном отдыхают крымчане, ростовчане, краснодарцы. Из дальних регионов тоже есть, но гораздо меньше — ехать двое суток на поезде с риском простоять на мосту долгое время и потерять часть отпуска люди не хотят, но заполняемость есть, — отмечает сервис-менеджер одного из санаториев Южного берега Крыма Эльвира Белова. — Наш лечебно-диагностический центр тоже не простаивает, и гости охотно совмещают отдых с обследованием и оздоровлением.