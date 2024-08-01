Дополнительные поезда и низкие цены: чем Крым привлекает туристов в августе-2024

Курортный Крым входит в август с уверенным плюсом туристического интереса. По оценке Минкурортов, к прошлому году турпоток прибавил 19%, отраслевые объединения дают более оптимистичный прирост 25%. Конечно, вопрос в подсчете, причем не только туристов, но и стоимости отдыха, где Крым оказался в числе самых доступных курортов России.
ЛУЧШАЯ ЦЕНА.
— Плюс Крыма — это лучшая цена. Крымские отельеры молодцы, и смогли удержать цены прошлого года. А если и подняли, то не больше 10%, — подчеркивает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. — То есть, мы не видим в Крыму роста цен на 30−40%, как в Сочи, например. И второе — это транспортная доступность. Заработал сухопутный коридор. В прошлом году по нему ехать боялись. Мы утверждали, что это бесплатные дороги хорошего качества, и люди наконец-то услышали.
К числу плюсов этого курортного сезона вице-президент АТА отнес дополнительный поезд из Адлера, благодаря которому туристы могут комбинировать поездку в Крым, добираясь большую часть пути авиатранспортом и в финале пересев на жд-транспорт. Однако из Минеральных вод такой дополнительный рейс не запустили, а на существующий билетов не достать. Как, впрочем, на любые другие поезда в Крым, где стоимость купе из-за динамического ценообразования доходит до 170−190 тысяч рублей.
— Мы будем работать с перевозчиком, чтобы он снижал цены. Потому что у РЖД таких цен нет. «Москва-Адлер» купе «люкс» — 60 тысяч рублей, а «Москва — Симферополь» — 170 тысяч рублей. Такого быть не может за одинаковое качество и одинаковой сервис, — уверен эксперт.
ДОРОГИЕ ГОСТИ.
Тем не менее ранняя продажа железнодорожных билетов позволила туристам заблаговременно планировать свой отдых — брать отпуск, бронировать отели и покупать билеты на нужные даты. Год назад из-за ремонта на железнодорожных узлах продажа билетов открывалась не за 90, а за 45 суток, и это сказывалась на сроках бронирования.
— Сначала все ждали, что вот-вот полетят самолеты, но они не полетели, и с поездами было не все понятно. Но теперь гости могли планировать свой отдых заранее, и первые брони мы получили уже в декабре, — поясняет управляющая сети отелей в Алуште Екатерина Мильчинская. — Более того, в Крым поехали гости, предпочитающие высокие категории номеров, и которые надолго планировали свой отдых в 20−30 дней. Эти гости заранее купили билеты на ж/д, заранее запланировали автомобильный трансфер и приехали к нам в отпуск, точно зная, где они хотят его провести.
По словам эксперта, такая ситуация характерна для отелей на всем Южном берегу Крыма. Хуже положение на Западном побережье, которое в этом году уступило второе место по заполняемости Восточному Крыму, где востребованными оказались не только Судак и Феодосия, но и Орджоникидзе, Новый Свет, Яковенково, а также курорты Азовского побережья. При этом Крыму по-прежнему не хватает объектов четырех-пяти «звезд», а действующие заполнены на 100%.
ЮФО НА ОТДЫХЕ.
— Удивительно, но сейчас у нас круглый год заполняемость высокая. Мы устраиваем акции для крымчан и жителей ЮФО. Но и сейчас, в разгар курортного сезона, в основном отдыхают крымчане, ростовчане, краснодарцы. Из дальних регионов тоже есть, но гораздо меньше — ехать двое суток на поезде с риском простоять на мосту долгое время и потерять часть отпуска люди не хотят, но заполняемость есть, — отмечает сервис-менеджер одного из санаториев Южного берега Крыма Эльвира Белова. — Наш лечебно-диагностический центр тоже не простаивает, и гости охотно совмещают отдых с обследованием и оздоровлением.
В санаторском парке по субботам для гостей проводят театрализованную экскурсию, которые в последние несколько лет уверенно «наступают на пятки» традиционным путешествиям под рассказ экскурсовода. Чайный магнат и меценат Александр Кузнецов сам сопровождает своих гостей XXI века из века XIX-го, рассказывая и показывая, как строилась его усадьба, и чьи судьбы переплетены в Форосе. И если бы не ранняя кончина фабриканта, вероятно вдоль Южного берега Крыма мы бы ездили сейчас по железной дороге, наблюдая из окна Балаклаву, Ласпи, Форос, Кастрополь, Симеиз, Алупку, Мисхор, Ореанду, Ливадию и железнодорожный вокзал в Ялте.
Пока же по неизвестным станциям Севастополя, Инкермана и Бахчисарая гостей Крыма возит «Виноградный экспресс». На нем лучше всего въезжать в сентябрь, который традиционно считается четвертым месяцем лета и временем сбора урожая винограда.