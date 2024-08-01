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В Красноярске завершились поиски потерявшегося 11-летнего мальчика

Его поисками занимались полиция и волонтёры.

Источник: Комсомольская правда

Потерявшегося в Октябрьском районе Красноярска мальчика нашли. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Школьника разыскивали все наружные наряды полиции, а также волонтёры. Обнаружили ребёнка неравнодушные граждане около парка «Троя». Они сразу же сообщили об этом в дежурную часть. Мальчика доставили в отдел, чтобы установить все обстоятельства. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пропал мальчик утром 1 августа. Как сообщалось в ориентировке, он ушёл из медицинского учреждения на Курчатова.