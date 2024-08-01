С бойцом СВО простятся в Тайшете 2 августа

Скорбные вести пришли в Тайшет. 33-летний житель района Александр Сорокин погиб 6 июня при выполнении боевого задания. Посмертно героя наградили орденом Мужества. Как сообщает пресс-служба администрации города мужчина перестал выходить на связь с родными еще 12 апреля.
— В начале этого года принял решение отправиться в зону СВО на Украину. 17 февраля заключил контракт. У Александра в Тайшете проживают мама, младший брат Илья и младшая сестрёнка Ульяна, — поделились в администрации.
До отправки на защиту Родины мужчина трудился на алюминиевом заводе. Героя проводят в последний путь 2 августа с 12:00 до 14:00 в ритуальном зале по адресу улица Капустина 34.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что МЧС провели специальные учения по ликвидации ЧС в одном из торговых центров Иркутска. Как отметили в ведомстве, специалисты справились со всеми поставленными задачи.