ГПК: за последние сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась на 210 машин

Контрольные службы польского погранперехода «Тересполь» (сопредельный «Брест») оформили 34% легковушек.
Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»). За сутки здесь на территорию Литвы проследовало всего 42% большегрузов. Меньше всего транспорта на данном направлении оформили в сопредельном погранпереходе «Мядининкай» — 23 фуры из 500 возможных, то есть менее одной в час.
В польском пункте пропуска «Кукурыки» («Козловичи») сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 46%. Въезда на польскую территорию ожидают около 100 фур.
Перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») фиксируется более 335 большегрузов. Латвийская сторона приняла на свою территорию 53% авто.
По состоянию на 12.00 перед погранпереходами «Тересполь» и «Мядининкай» въезда в Евросоюз ожидают 60 и 7 автобусов соответственно.