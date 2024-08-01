ГПК: за последние сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась на 210 машин

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»). За сутки здесь на территорию Литвы проследовало всего 42% большегрузов. Меньше всего транспорта на данном направлении оформили в сопредельном погранпереходе «Мядининкай» — 23 фуры из 500 возможных, то есть менее одной в час.