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ГПК: за последние сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась на 210 машин

Наибольшая очередь на данном направлении перед пунктом пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») — 300 авто. Его сотрудники за сутки приняли на свою территорию 38% транспорта от нормы.

Контрольные службы польского погранперехода «Тересполь» (сопредельный «Брест») оформили 34% легковушек.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»). За сутки здесь на территорию Литвы проследовало всего 42% большегрузов. Меньше всего транспорта на данном направлении оформили в сопредельном погранпереходе «Мядининкай» — 23 фуры из 500 возможных, то есть менее одной в час.

В польском пункте пропуска «Кукурыки» («Козловичи») сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 46%. Въезда на польскую территорию ожидают около 100 фур.

Перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») фиксируется более 335 большегрузов. Латвийская сторона приняла на свою территорию 53% авто.

По состоянию на 12.00 перед погранпереходами «Тересполь» и «Мядининкай» въезда в Евросоюз ожидают 60 и 7 автобусов соответственно.