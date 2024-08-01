«Успеваем насладиться летним зноем!»: красноярцам пообещали жаркое и дождливое начала августа

1 августа в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды и рискам ЧС в регионе на ближайший месяц. Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов подвел климатические итоги июля и рассказал красноярцам, какие погодные сюрпризы их ожидают в августе.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Максим Доценко предостерег жителей от главных опасностей последнего месяца лета, опираясь на опыт прошлых лет. А начальник региональной диспетчерской службы краевого Лесопожарного центра Артем Хребтов поделился, какая сейчас обстановка с лесными пожарами в регионе, и как специалисты видят развитие ситуации до осени.
Июльские рекорды
Чем запомнится прошедший июль? Он был жарче климатической нормы. Среднемесячная температура в Красноярске достигла +21,9 при норме +19,1. То есть, она была на 2,8 градуса выше климатической нормы. «Пальму первенства» с 1914 года до сих пор держит «макушка лета» 1921 года со среднемесячной температурой +22,9, на втором месте — 1969 год с июльским показателем +22,4 и на третье место уверенно «встал» 2024 год. До этого «почетную тройку» замыкал июль-1996 с его средними +21,8. Для сравнения: в прошлом году среднемесячная температура была «всего» +20,2.
В центральных и южных районах края, а также в Туруханском районе и Эвенкии температурный фон июля зафиксирован от +14 до +22. Это на 1,4 градуса выше средних многолетних значений.
На севере Красноярского края (на юге Таймырского и Долгано-Ненецкого муниципального районов) был дефицит осадков, а в центральных районах Красноярского края наблюдался их избыток. Например, в Красноярске выпало 184 мм при норме 70 мм, причем 80 мм — ночью 19 июля.
В течение прошлого месяца наблюдалось много опасных и неблагоприятных метеорологических явлений. В том числе, сильная жара выше +35, чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 классов, сильные и очень сильные дожди. Разве что ураганный ветер обошел стороной!
Каким ожидается последний летний месяц
Если кто-то не успел насладиться жаркой погодой, начало августа дает возможность наверстать упущенное. Оно ожидается жарче климатической нормы. Только с
Прогноз на ближайшие дни — наиболее точный. Со 2 по 7 августа в центральных и южных районах ожидаются небольшие и умеренные дожди с грозами, ветер 2−7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду (а во время прохождения грозового фронта — до 15−18 метров в секунду). Ночью столбик термометра не будет опускаться ниже +12 — +18 градусов (только местами похолодает до +5 — +10). Днем будет гораздо теплее: 2 августа ожидается от +24 до +29 (кое-где от +15 до +20). 3 и 4 августа центральные районы края «накроет» жара в пределах + 26 — +31, а в южных — до +32. С 5 по 7 августа температура воздуха будет колебаться в пределах +24 — +29 градусов, и только местами будет относительно прохладно: от +17 до +22.
Начиная со второй недели августа, температурный фон ожидается в пределах +20 — +25 днем, а ночью — в интервале от +10 до +15. К концу месяца возможно «похолодание» до +8 — +13 градусов после наступления темноты, а местами ночная температура начнет напоминать осеннюю — от +2 до +7. Прогнозируемые дневные температуры вполне комфортные: от +18 до +23.
Что касается погоды в ближайшие дни в отдельно взятом Красноярске, то днем 2 августа в краевом центре ожидаются дождь и гроза. 3 августа пройдет без осадков. 4 августа синоптики обещают кратковременный дождь с грозой, а 5 августа — осадки в течение суток. 6 и 7 августа пройдут слабые дожди. Ночью прогнозируется от +13 до +17, а дневной максимум — от + 25 до +29. После заката ветер будет слабый, а после восхода солнца в течение дня он будет «разгоняться» до 4−9 метров в секунду. К 7 августа не исключено усиление порывов до 7−12 метров в секунду.
Риски августа: от трагедий на воде до встреч с дикими животными
Представитель МЧС озвучил печальную статистику: с начала лета на водоемах Красноярского края погибли 52 человека, семь из них — дети.
— В связи с прогнозируемой теплой погодой, периодом летних отпусков и продолжающимися летними каникулами у детей остается вероятность несчастных случаев на воде. Основными причинами трагедий является купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение, оставление детей на берегу без присмотра, неисправность маломерных судов и нахождение в них без спасательных жилетов.
Он напомнил, что купание в Сибири на диких пляжах опасно по разным причинам: например, для рек характерны сильные течения и водовороты, резкие перепады глубин — тоже не редкость. В прудах и озерах с необследованным дном также подстерегают опасности в виде арматуры и стекла.
Последний месяц лета — время поиска заблудившихся в лесах людей, так как прогнозируется увеличение числа турпоходов, многие отправятся за грибами и ягодами.
— Теряются люди разных возрастов, но по статистике чаще пожилые. Прежде, чем отправиться в лес, предупредите близких о планируемом времени возвращения. Одевайтесь по погоде, лучше в одежду ярких цветов. С собой должен быть запасной комплект одежды, запас еды и воды на двое суток, а также спички, фонарики и заряженный телефон. Туристическим группам нужно зарегистрировать свой маршрут на сайте МЧС России. Это бесплатно, и может спасти жизнь, — напомнил замначальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
Также сохраняется опасность укусов змей (лучше при встрече обходить их стороной) и клещей (от кровососов спасут закрытая одежда и репелленты). Встречи с медведями в лесах также вероятны. Что делать, если вы столкнулись с косолапым? Не пытайтесь от него убежать, это не получится: это животное развивает скорость до 40 километров в час по пересеченной местности. Ваш «побег» может спровоцировать нападение. Если хищник вас заметил, не делайте резких движений и издавайте громкие звуки: например, гремите посудой. Но кидать чем-либо в него нельзя! Если зверь не успел вас увидеть, постарайтесь тихо уйти.
Лесных пожаров меньше, чем обычно
Несмотря на то, что лето выдалось одним из самых теплых за историю метеонаблюдений, лесопожарный сезон в Красноярском крае проходит спокойно.
Артем Хребтов поделился, что на начало третьего месяца лета в регионе тушат восемь лесных пожаров. А с начала года было обнаружено 494 возгорания в лесах, которые охватили площадь — 29,5 тысяч гектаров. Пусть цифры вас не пугают! Это немного, даже по сравнению с относительно спокойным прошлым годом (650 пожаров к 1 августа). На опыте прошлых лет, в среднем к этому времени число возгораний «переваливает» за одну тысячу.
Самыми «горимыми» (выражаясь языком лесных пожарных) районами в этом году стали: Эвенкийский (в нем произошло 68 лесных пожаров), в Енисейском их было немного меньше — 61. Третье место разделили Богучанский, Северо-Енисейский и Ермаковский районы.
— Неблагоприятного или катастрофического развития событий мы не наблюдали, не видим сейчас и не предвидим на ближайшие месяцы. В августе среднесуточные температуры и грозовая активность будут понижаться, — поделился прогнозом представитель Лесопожарного центра Красноярского края.