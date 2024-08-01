«Успеваем насладиться летним зноем!»: красноярцам пообещали жаркое и дождливое начала августа

Прогноз на ближайшие дни — наиболее точный. Со 2 по 7 августа в центральных и южных районах ожидаются небольшие и умеренные дожди с грозами, ветер 2−7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду (а во время прохождения грозового фронта — до 15−18 метров в секунду). Ночью столбик термометра не будет опускаться ниже +12 — +18 градусов (только местами похолодает до +5 — +10). Днем будет гораздо теплее: 2 августа ожидается от +24 до +29 (кое-где от +15 до +20). 3 и 4 августа центральные районы края «накроет» жара в пределах + 26 — +31, а в южных — до +32. С 5 по 7 августа температура воздуха будет колебаться в пределах +24 — +29 градусов, и только местами будет относительно прохладно: от +17 до +22.