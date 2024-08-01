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Главный метеоролог Воронежской области рассказал о погоде в августе

Температура будет совсем немного ниже нормы.

Воронежский гидрометцентр поделился прогнозом погоды на август 2024 года. Месяц будет совсем немного прохладнее обычного. Ожидается среднемесячная температура воздуха ниже нормы на 0,1 градуса — она составит 19,8 градуса. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков в четверг, 1 августа.

По осадкам также прогнозируется отклонение, в августе 2024 года их выпадет 80% от нормы. Всего ожидается 42 мм осадков.

Самая высокая температура в августе за всю историю метеонаблюдений была зафиксирована в Воронеже в 2010-м. В тот год воздух 2 августа прогрелся до +40,5 градуса. Абсолютный минимум температуры зафиксировали 31 августа 1966 года, когда столбики термометров опустились до +0,4 градуса.

Результаты наблюдений, опубликованные в открытом доступе, говорят, что минувший июль оказался в Воронеже теплее обычного — при норме среднемесячной температуры в +21,1 градуса фактическая составила +23,8 градуса.
Выпало 67 мм осадков — 116% от нормы.

РИА «Воронеж» писало, что сейчас на территории девяти муниципальных образований на юге и востоке Воронежской области установлен максимальный, V уровень пожарной опасности (чрезвычайная степень). Речь идет о Борисоглебском городском округе, Богучарском, Верхнемамонском, Грибановском, Кантемировском, Петропавловском, Поворинском, Россошанском и Терновском районах. В регионе до 16 августа включительно продлено ограничение на пребывание в лесах и въезд в них на автомобилях.