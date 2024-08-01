Главный метеоролог Воронежской области рассказал о погоде в августе

РИА «Воронеж» писало, что сейчас на территории девяти муниципальных образований на юге и востоке Воронежской области установлен максимальный, V уровень пожарной опасности (чрезвычайная степень). Речь идет о Борисоглебском городском округе, Богучарском, Верхнемамонском, Грибановском, Кантемировском, Петропавловском, Поворинском, Россошанском и Терновском районах. В регионе до 16 августа включительно продлено ограничение на пребывание в лесах и въезд в них на автомобилях.