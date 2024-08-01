Главный метеоролог Воронежской области рассказал о погоде в августе

Воронежский гидрометцентр поделился прогнозом погоды на август 2024 года. Месяц будет совсем немного прохладнее обычного. Ожидается среднемесячная температура воздуха ниже нормы на 0,1 градуса — она составит 19,8 градуса. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков в четверг, 1 августа.
По осадкам также прогнозируется отклонение, в августе 2024 года их выпадет 80% от нормы. Всего ожидается 42 мм осадков.
Самая высокая температура в августе за всю историю метеонаблюдений была зафиксирована в Воронеже в 2010-м. В тот год воздух 2 августа прогрелся до +40,5 градуса. Абсолютный минимум температуры зафиксировали 31 августа 1966 года, когда столбики термометров опустились до +0,4 градуса.
Результаты наблюдений, опубликованные в открытом доступе, говорят, что минувший июль оказался в Воронеже теплее обычного — при норме среднемесячной температуры в +21,1 градуса фактическая составила +23,8 градуса.
Выпало 67 мм осадков — 116% от нормы.
РИА «Воронеж» писало, что сейчас на территории девяти муниципальных образований на юге и востоке Воронежской области установлен максимальный, V уровень пожарной опасности (чрезвычайная степень). Речь идет о Борисоглебском городском округе, Богучарском, Верхнемамонском, Грибановском, Кантемировском, Петропавловском, Поворинском, Россошанском и Терновском районах. В регионе до 16 августа включительно продлено ограничение на пребывание в лесах и въезд в них на автомобилях.