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Омича оштрафовали за полет без документов

Самолет омича взлетел с одного из аэродромов без разрешительных документов.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области владелец небольшого самолета получил штраф за взлет без документов.

В мае этого года с аэродрома «Поповка» в Азовском районе взлетел самолет «Моран». Однако у владельца воздушного судна не было ни одного из необходимых документов: действующего сертификата летной годности, плана полета, разрешения на использование воздушного пространства.

«С данными фактами по инициативе транспортного прокурора собственник судна привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 11.4 (нарушение порядка использования воздушного пространства), ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов), с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 31 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ведомство также обратилось в суд с иском о запрете эксплуатации самолета.