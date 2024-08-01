Омича оштрафовали за полет без документов

В Омской области владелец небольшого самолета получил штраф за взлет без документов.
В мае этого года с аэродрома «Поповка» в Азовском районе взлетел самолет «Моран». Однако у владельца воздушного судна не было ни одного из необходимых документов: действующего сертификата летной годности, плана полета, разрешения на использование воздушного пространства.
«С данными фактами по инициативе транспортного прокурора собственник судна привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 11.4 (нарушение порядка использования воздушного пространства), ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов), с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 31 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ведомство также обратилось в суд с иском о запрете эксплуатации самолета.