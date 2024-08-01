В Башкирии службы устраняют последствия дождевого паводка

«Напомним, 26 июля в Баймакском районе произошел размыв обочины автодороги Сибай-Туялас. Восстановительные работы завершены. 26 июля произошло размытие дорожного полотна на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, на 140 км. Здесь создан временный объезд размытого участка. 26 июля из-за прохождения ливневых дождей размыло дорогу в двух местах от деревни Саргая до трассы села Старосубхангулово — Кага в Бурзянском районе. На данный момент работы по восстановлению размытых участков завершены. 27 июля в Салаватском районе произошло размытие одного временного моста через реку Сикияз на автодороге Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино, здесь завершены работы по отсыпке временного моста», — сообщил Кирилл Первов.