Улица Лежена в Новосибирске стала непроезжей на две недели

В Дзержинком районе с 1 августа стала непроезжей улица Адриена Лежена. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса..
Сотрудники ООО «НТСК» раскопали проезжую часть возле жилого дома № 9 для ремонта теплотрассы.
Искать пути объезда этого участка автомобилистам придётся до 15 августа.
Кроме того, в Ленинском районе на неделю сузили участок улицы Станиславского. Проезжая часть возле дома № 10 потеряла в ширине четыре метра в связи с ремонтом водопровода, который выполняет МУП «Горводоканал».
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в пресс-центре мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске ограничено движение на дорогах в Калининском и Октябрьском районах.