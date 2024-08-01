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Улица Лежена в Новосибирске стала непроезжей на две недели

Энергетики раскопали проезжую часть для ремонта теплотрассы.

В Дзержинком районе с 1 августа стала непроезжей улица Адриена Лежена. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса..

Сотрудники ООО «НТСК» раскопали проезжую часть возле жилого дома № 9 для ремонта теплотрассы.

Искать пути объезда этого участка автомобилистам придётся до 15 августа.

Кроме того, в Ленинском районе на неделю сузили участок улицы Станиславского. Проезжая часть возле дома № 10 потеряла в ширине четыре метра в связи с ремонтом водопровода, который выполняет МУП «Горводоканал».

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в пресс-центре мэрии.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске ограничено движение на дорогах в Калининском и Октябрьском районах.