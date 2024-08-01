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Где и когда закупать школьные принадлежности в Астане

С 1 по 31 августа в нескольких местах по Астане будут работать школьные ярмарки. В управлении образования столицы перечислили адреса и время работы, передает Tengrinews.kz.

Школьные ярмарки будут проходить c 1-го по 31 августа. Здесь можно будет приобрести канцелярские товары и школьную форму. Цены обещают установить ниже, чем в магазинах.

Ярмарки пройдут в следующих локациях:

  • ТД «Аймақтау» с 1 августа по 5 сентября, время работы с 9:00 до 20:00;
  • ТД «Тұлпар» с 1 августа по 5 сентября, время работы с 10:00 до 21:00;
  • Супермаркет Magnum (проспект Туран, 55Д) с 3 августа по 1 сентября, работает круглосуточно;
  • Супермаркет «Анвар» (проспект Туран, 45) с 3 августа по 1 сентября, время работы с 9:00 до 22:00;
  • ТД «Тумар» (улица Сыганак, 1Б) с 1 августа по 15 сентября, время работы с 10:00 до 22:00;
  • ⁠ТРЦ «Сарыарка» (проспект Туран, 24) с 15 августа по 1 сентября, время работы с 10:00 до 22:00;
  • ТЦ «Рахмет» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;
  • ТЦ «Джафар» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;
  • ТРЦ «Көктал» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;
  • ТЦ «Асем» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;
  • ТРЦ Astana Mall 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 августа, время работы с 10:00 до 17:00;
  • ТРЦ «Аружан» 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 августа, время работы с 10:00 до 17:00.

В управлении также сообщили, что с 1 августа по 30 сентября в Астане стартует акция «Дорога в школу», которую организуют для помощи сиротам, детям из малообеспеченных и многодетных семей.

образование
экономика