Где и когда закупать школьные принадлежности в Астане

Школьные ярмарки будут проходить c 1-го по 31 августа. Здесь можно будет приобрести канцелярские товары и школьную форму. Цены обещают установить ниже, чем в магазинах.
Ярмарки пройдут в следующих локациях:
- ТД «Аймақтау» с 1 августа по 5 сентября, время работы с 9:00 до 20:00;
- ТД «Тұлпар» с 1 августа по 5 сентября, время работы с 10:00 до 21:00;
- Супермаркет Magnum (проспект Туран, 55Д) с 3 августа по 1 сентября, работает круглосуточно;
- Супермаркет «Анвар» (проспект Туран, 45) с 3 августа по 1 сентября, время работы с 9:00 до 22:00;
- ТД «Тумар» (улица Сыганак, 1Б) с 1 августа по 15 сентября, время работы с 10:00 до 22:00;
- ТРЦ «Сарыарка» (проспект Туран, 24) с 15 августа по 1 сентября, время работы с 10:00 до 22:00;
- ТЦ «Рахмет» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;
- ТЦ «Джафар» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;
- ТРЦ «Көктал» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;
- ТЦ «Асем» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;
- ТРЦ Astana Mall 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 августа, время работы с 10:00 до 17:00;
- ТРЦ «Аружан» 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 августа, время работы с 10:00 до 17:00.
В управлении также сообщили, что с 1 августа по 30 сентября в Астане стартует акция «Дорога в школу», которую организуют для помощи сиротам, детям из малообеспеченных и многодетных семей.