Мэрия показала челябинцам, как наводят порядок в городе после страшного урагана

Основной удар бушевавшей стихии приняли Калининский, Курчатовский, Металлургический и Тракторозаводской районы Челябинска. Повалило десятки, сотни деревьев и всевозможных конструкций, сорвало покрытия с крыш, дорожные знаки и вывески, затопило дороги и тротуары. Историями, фото и видео о том, как это было, жители делятся в соцсетях.