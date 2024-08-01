Мэрия показала челябинцам, как наводят порядок в городе после страшного урагана

— На данный момент проводятся работы по уборке сломанных веток и деревьев с улично-дорожной сети, очистка проезжей части и тротуаров, восстановление светофоров, дорожных знаков и растяжек, очистка ливневых канализаций и дождеприёмных решёток.
К работам приступили сразу после прекращения урагана.
Рабочие спиливают повреждённые ветки и деревья и убирают их.
Основной удар бушевавшей стихии приняли Калининский, Курчатовский, Металлургический и Тракторозаводской районы Челябинска. Повалило десятки, сотни деревьев и всевозможных конструкций, сорвало покрытия с крыш, дорожные знаки и вывески, затопило дороги и тротуары. Историями, фото и видео о том, как это было, жители делятся в соцсетях.