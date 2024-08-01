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Мэрия показала челябинцам, как наводят порядок в городе после страшного урагана

После мощного урагана, который прошёлся по Челябинску накануне вечером, коммунальные службы города бросили все возможные силы на уборку улиц, чтобы обеспечить комфорт гостям и жителям. Как наводят порядок, в четверг, 1 августа, рассказали в пресс-службе мэрии.

Источник: Пресс-служба администрации Челябинска

— На данный момент проводятся работы по уборке сломанных веток и деревьев с улично-дорожной сети, очистка проезжей части и тротуаров, восстановление светофоров, дорожных знаков и растяжек, очистка ливневых канализаций и дождеприёмных решёток.

перечислили в администрации Челябинска.

К работам приступили сразу после прекращения урагана.

Рабочие спиливают повреждённые ветки и деревья и убирают их.

Основной удар бушевавшей стихии приняли Калининский, Курчатовский, Металлургический и Тракторозаводской районы Челябинска. Повалило десятки, сотни деревьев и всевозможных конструкций, сорвало покрытия с крыш, дорожные знаки и вывески, затопило дороги и тротуары. Историями, фото и видео о том, как это было, жители делятся в соцсетях.