На Крымском мосту в пробках стоят более тысячи машин

«В очереди со стороны Тамани находится 731 транспортное средство. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи стоят 430 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.
Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг 1 августа рано утром. В девять часов досмотра ожидали более 500 автомобилей.
В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.