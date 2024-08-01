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На Крымском мосту в пробках стоят более тысячи машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться, досмотра ожидают уже 1161 автомобиля с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находится 731 транспортное средство. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи стоят 430 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг 1 августа рано утром. В девять часов досмотра ожидали более 500 автомобилей.

В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.

В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.