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У известного воронежского лихача на «золотом» БМВ забрали автомобиль

Автомобиль 29—летнего воронежца на данный момент эвакуировали и поместили на спецстоянку.

За грубые нарушения Правил дорожного движения на Университетской площади Госавтоинспекция задержала скандального воронежского гонщика на автомобиле «БМВ М4». Воронежца остановили на улице Комиссаржевской, у дома № 17. Для задержания были ориентированы все экипажи дорожно-патрульной службы. В отношении нарушителя были составлены административные материалы по статьям:

«Повреждение дорог» (статья 12.33 КоАП РФ), «Въезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения» (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ), «Поворот налево или разворот в нарушение ПДД» (часть 2 статьи 12.16 КоАП РФ), «Отказ от прохождения медосвидетельствования» (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ).

После рассмотрения всех административных дел лихачу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управление ТС на срок до 1,5 до 2 лет.

Напомним, что в июне 2024 года 29-летнего дрифтовщика уже привлекали к ответственности за нарушения Правил дорожного движения, и он даже покаялся, что «совершил глупость» (на видео). К сожалению, «глупость» вновь повторилась.

ГИБДД