У известного воронежского лихача на «золотом» БМВ забрали автомобиль

За грубые нарушения Правил дорожного движения на Университетской площади Госавтоинспекция задержала скандального воронежского гонщика на автомобиле «БМВ М4». Воронежца остановили на улице Комиссаржевской, у дома № 17. Для задержания были ориентированы все экипажи дорожно-патрульной службы. В отношении нарушителя были составлены административные материалы по статьям:
«Повреждение дорог» (статья 12.33 КоАП РФ), «Въезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения» (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ), «Поворот налево или разворот в нарушение ПДД» (часть 2 статьи 12.16 КоАП РФ), «Отказ от прохождения медосвидетельствования» (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ).
После рассмотрения всех административных дел лихачу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управление ТС на срок до 1,5 до 2 лет.
Напомним, что в июне 2024 года 29-летнего дрифтовщика уже привлекали к ответственности за нарушения Правил дорожного движения, и он даже покаялся, что «совершил глупость» (на видео). К сожалению, «глупость» вновь повторилась.