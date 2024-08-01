Красноярцам напомнили признаки правильного хлеба

Форма хлеба должна быть правильной — без вмятин, трещин и боковых наплывов. В мякише не должно быть комков или пустот, хлеб должен быть эластичным и равномерно пористым, не влажным на ощупь; если вы взяли хлеб в руки, то попробуйте сжать его, булка должна приобрести первоначальный вид.