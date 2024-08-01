Красноярцам напомнили признаки правильного хлеба

В ведомстве пояснили, что хлеб является важной частью сбалансированного рациона, так как в нем содержатся клетчатка, белки, жиры, углеводы, аминокислоты и витамины.
Хлебобулочные изделия советуют покупать только в стационарных магазинах, где созданы условия для их хранения. Предпочтение стоит отдать продукции местных фабрик — в них вряд ли будут применяться консерванты. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации хлеба.
Форма хлеба должна быть правильной — без вмятин, трещин и боковых наплывов. В мякише не должно быть комков или пустот, хлеб должен быть эластичным и равномерно пористым, не влажным на ощупь; если вы взяли хлеб в руки, то попробуйте сжать его, булка должна приобрести первоначальный вид.
Дома хлеб советуют не хранить в полиэтиленовом пакете, а положить в тканевый мешок или хлебницу. Также подойдет пищевая полимерная пленка.
«Если на корке появились малейшие признаки заплесневения, не употребляйте такой хлеб. Внешние проявления — это лишь указание на то, что процессы порчи хлеба внутри уже давно набирают обороты», — пояснили в Роспотребнадзоре.