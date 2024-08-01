В Пермском крае на август наметили проведение более 90 мероприятий к Году семьи

В конце месяца пройдут еще два фестиваля. Летний фестиваль «Компрос» состоится 23—25 августа в Перми. Его гостей будут ждать слэм прозаики, где молодые писатели посоревнуются в авторском чтении, а жюри и зрители оценивать их выступления. Также состоятся творческие лаборатории в акватории Камы, презентации новых литературных изданий.