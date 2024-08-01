В Пермском крае на август наметили проведение более 90 мероприятий к Году семьи

Август в Пермском крае будет насыщен различными культурно-массовыми мероприятиями, приуроченными Году семьи. Организаторы составили программу, которая станет интересна всем жителям Прикамья. В муниципалитетах края на август запланировали проведение 90 событий различной тематики.
В Перми 1 августа под председательством главы региона Дмитрия Махонина состоялось заседание краевого правительства. В число рассмотренных вопросов вошла программа мероприятий на август в рамках событий Года семьи, который инициировал президент России Владимир Путин.
По словам Дмитрия Махонина, событийная программа будет интересной и познавательной всем жителям Прикамья, включая самых маленьких зрителей. Это будут фестивали и концерты, экскурсии и спортивные мероприятия, театрализованные постановки и творческие площадки.
«Активности помогут появляться добрым семейным традициям, оставят в памяти детей и родителей приятные воспоминания», — уверен губернатор Пермского края.
В Перми события августа откроет семейный фестиваль уличных театров, который пройдет 10 и 11 августа с 14:00 до 23:00 на эспланаде перед «Театром-Театром». Он объединит 14 коллективов со всей России. На нем ожидают около 40 тыс. зрителей.
В конце месяца пройдут еще два фестиваля. Летний фестиваль «Компрос» состоится
Завершит фестивальный август в Перми «Ночь города». Это событие намечено на 23 и 24 августа, оно закроет программу Летнего фестиваля «Город встреч». Для зрителей уже готовят концертную программу на эспланаде у «Театра-Театра».
Как отметила и.о. краевого министра культуры Вера Рябкова, в муниципалитетах края на август запланировали 90 мероприятий, приуроченных к Году семьи. Они объединят разные форматы от культурно-досуговых в музеях и библиотеках до мероприятий на улице. Гостей ждут творческие мастерские, семейные спортивные старты, дни семейного чтения в библиотеках, фотоконкурсы и семейные экскурсии.
«Актуальную информацию о мероприятиях всегда можно уточнить на официальных сайтах администраций, в социальных сетях учреждений культуры», — добавила Вера Рябкова.
По итогам заседания Дмитрий Махонин призвал жителей и гостей Прикамья активнее присоединяться к краевым, городским и муниципальным летним мероприятиям.