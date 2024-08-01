Снуп Догг заявил, что Елизавета II была его фанаткой

Американский рэпер Снуп Догг рассказал в интервью Capital FM, что ныне покойная экс-королева Великобритании Елизавета II была его поклонницей. Так же как и Уильям, принц Уэльский.
Ведущий сказал артисту: «Я слышал, будущий король Уильям — большой поклонник Снупа».
На это рэпер ответил: «Ну, королева тоже была фанаткой. Покойся с миром, королева, моя девочка».
Это не первое подобное заявление Снупа о его отношениях с королевской семьей. В 2021-м он назвал принцев Гарри и Уильяма «своими парнями»: по словам исполнителя, он стал общаться с ними, узнав, что те слушают его музыку.
К другим новостям про Снупа: 26 июля он был факелоносцем на открытии Олимпийских игр в Париже. В этом году артиста назначили спецкором телеканала NBC: он будет освещать новости Олимпиады, общаться со спортсменами и изучать подготовку города к мероприятию.