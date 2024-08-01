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В Омске полицейские провели рейд «Пассажирский транспорт»

Правоохранители проверили более 200 автбусов и маршруток.

Источник: Комсомольская правда

Омские полицейские провели рейд «Пассажирский транспорт», в ходе которого проверили на нарушения ПДД более 200 автобусов и маршруток. В ведомстве рассказали о результатах проверок.

Полицейские выявили более 100 нарушений правил, среди которых: 5 случаев управления автомобилем в неисправном состоянии, 43 случая нарушения правил перевозки людей, еще 12 случаев — нарушения правил применения ремней безопасности.

Среди нарушений также отметили нарушения остановки и стоянки транспорта, несоблюдения дорожных знаков и вождение без путевого листа или с отсутствием ТО.