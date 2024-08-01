Без сюрпризов. В предстоящие выходные узбекистанцев ждет жаркая погода

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на
Каракалпакстан и Хорезмская область
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с,
Бухарская и Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами с усилением до 13−18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 23−28 градусов, днем 35−40 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами с усилением до 13−18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 21−26 градусов, днем 34−39 градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами с усилением до 13−18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 23−28 градусов, днем 37−42 градуса.
Андижанская, Наманганская и Ферганская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с,
Горные районы
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с. Температура ночью 14−19 градусов, днем 26−31 градус.