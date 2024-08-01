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Без сюрпризов. В предстоящие выходные узбекистанцев ждет жаркая погода

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане в выходные ожидается жара и пыльный ветер. На юге страны воздух прогреется до 42 градусов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +31° 2 м/с 63% 758 мм рт. ст. +32°
Источник: Podrobno.uz

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 3—5 августа.

Каракалпакстан и Хорезмская область

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 3—4 августа местами с усилением до 13−18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20−25 градусов, днем 34−39 градусов..

Бухарская и Навоийская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами с усилением до 13−18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 23−28 градусов, днем 35−40 градусов.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами с усилением до 13−18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 21−26 градусов, днем 34−39 градусов.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами с усилением до 13−18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 23−28 градусов, днем 37−42 градуса.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 4—5 августа местами с усилением до 13−18 м/с. Температура ночью 20−25 градусов, днем 34−39 градусов.

Горные районы

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с. Температура ночью 14−19 градусов, днем 26−31 градус.