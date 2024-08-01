Глава СК поручил завести уголовное дело из-за спортплощадки в Иркутской области

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное разбирательство по делу о спортплощадке в селе Перевоз Иркутской области. Известно, что работы на объекте проводились по проекту «Благоустройство сельских территорий» и на их реализацию были направлены большие деньги. Как сообщили в СК России исполнитель не установил на площадке тренажеры и покрытие.