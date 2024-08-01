Глава СК поручил завести уголовное дело из-за спортплощадки в Иркутской области

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное разбирательство по делу о спортплощадке в селе Перевоз Иркутской области. Известно, что работы на объекте проводились по проекту «Благоустройство сельских территорий» и на их реализацию были направлены большие деньги. Как сообщили в СК России исполнитель не установил на площадке тренажеры и покрытие.
— Ситуация освещалась в СМИ и соцсетях. В СУ СК Иркутской области в целях защиты прав граждан трижды заводили уголовные дела. Указанные постановления были отменены. Обжалование следственными органами результатов не принесло, — поделились в Следкоме.
Поэтому поручение вновь начать разбирательство от главы СК было дано руководству областного следственного комитета. На сегодняшний день дети села Перевоз Приангарья не имеют возможности для полноценных занятий спортом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семейная пара из Иркутской области устроила дебош на борту самолета. Рейс, следовавший из Москвы в столицу Приангарья, пришлось экстренно посадить в Новосибирске.