Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни воспитанник пермского хоккейного клуба «Молот»

Ему было 52 года.

Источник: пресс-служба хоккейного клуба "Молот"

Воспитанник пермской хоккейной команды «Молот» Дмитрий Филимонов скончался на 52-году жизни. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе клуба.

Дмитрий играл за пермский хоккейный клуб в 1980-х и начале 90-х годов. После перешел в московское «Динамо» и задержался там на три сезона. С 1993 по 1994 хоккеист играл в Национальной хоккейной лиге за «Оттаву» (Финляндия). А в составе сборной СССР соревновался в Кубке Канады в 1991 году.

Дирекция клуба выражает соболезнования семье и близким спортсмена. По информации пресс-центра команды, похороны планируются на понедельник.

«Как человек был веселым. Как хоккеист, говорить тут не надо, карьера была шикарная», — добавил генеральный директор «Молота» Александр Гулявцев.