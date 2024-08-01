Ушел из жизни воспитанник пермского хоккейного клуба «Молот»

Воспитанник пермской хоккейной команды «Молот» Дмитрий Филимонов скончался на 52-году жизни. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе клуба.
Дмитрий играл за пермский хоккейный клуб в 1980-х и начале 90-х годов. После перешел в московское «Динамо» и задержался там на три сезона. С 1993 по 1994 хоккеист играл в Национальной хоккейной лиге за «Оттаву» (Финляндия). А в составе сборной СССР соревновался в Кубке Канады в 1991 году.
Дирекция клуба выражает соболезнования семье и близким спортсмена. По информации пресс-центра команды, похороны планируются на понедельник.
«Как человек был веселым. Как хоккеист, говорить тут не надо, карьера была шикарная», — добавил генеральный директор «Молота» Александр Гулявцев.