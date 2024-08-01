Какой будет погода в августе в Казахстане

Август начнется с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. Ожидаются кратковременные дожди c грозами, в отдельных районах — сильные дожди, с вероятностью града и порывистого ветра.
Первые 10 дней августа прогнозируется небольшое колебание температуры воздуха:
- на севере, в центре республики: ночью — от +13…+18 до +17…+22 градусов, днем — от +20…+25 до +25…+30 градусов, на юге региона — до +35 градусов;
- на западе страны: ночью — от +15…+20 до +20…+25 градусов, днем — от +28…+33 до +36…+41 градуса; на юге и юго-востоке: ночью — от +18…+23 до +22…+27 градусов, днем — от +29…+36 до +35…+43 градусов;
- в восточных регионах: ночью — от +12…+18 до +15…+23 градусов, днем — от +23…+30 до +28…+35 градусов.
В течение второй и третьей декад августа жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.
Основной фон температуры воздуха может наблюдаться следующий: в западных регионах:
- ночью — до +10…+20 градусов, днем — до +20…+30 градусов, в отдельные дни будет повышение температуры воздуха ночью до +20…+25 градусов, днем — до +35…+41 градуса;
- в северных регионах понижение температуры воздуха ночью от +13…+18 до +5…+10 градусов, днем — от +28…+33 до +15…+20 градусов;
- в центре и на востоке страны колебание температуры ночью — от +13…+18 до +7…+12 градусов, днем — от +24…+29 до +19…+24 градусов, в отдельные дни ожидается понижение температуры воздуха ночью до +4…+9 градусов, днем — до +16…+21 градуса;
- на юго-западе, в южных регионах республики температура воздуха будет колебаться ночью от +15…+20 до +9…+14 градусов, днем — от +32…+37 до +29…+34 градусов.
Между тем в ближайшие несколько дней в Казахстане прогнозируют неустойчивую погоду и постепенное понижение температуры. Лишь на западе сохранится жара до 36 градусов.
Также напомним, что сегодня в Алматы и Шымкенте стоит погода без осадков. При этом в Шымкенте температура воздуха днем поднимается до 42 градусов. Астанчанам пообещали небольшой дождь.