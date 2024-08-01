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В Челябинской области начался сбор средств для пострадавших от паводка

Челябинцам предложили поделиться с пострадавшими от паводка постельным бельем или деньгами.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске начали сбор помощи для пострадавших от паводка. Неравнодушных горожан просят принести новые полотенца, постельное белье, подушки и матрацы на склад благотворительного фонда «Русь». Вещи принимают с 9:00 до 17:00 по адресу: проспект Победы, 160.

Помочь можно и денежным пожертвованием через «Союз женщин Челябинской области».

Супруга губернатора Ирина Текслер попросила южноуральцев присоединиться к сбору помощи и рассказала, что ее «Фонд 2020» закупает постельное белье, бензиновые генераторы и прочие необходимые вещи. В Коркинский район выслали 1,6 тыс. бутылок с питьевой водой, а вместе с фондом «Русь» доставили в Еманжелинск продуктовые наборы.