В Челябинской области начался сбор средств для пострадавших от паводка

В Челябинске начали сбор помощи для пострадавших от паводка. Неравнодушных горожан просят принести новые полотенца, постельное белье, подушки и матрацы на склад благотворительного фонда «Русь». Вещи принимают с 9:00 до 17:00 по адресу: проспект Победы, 160.
Помочь можно и денежным пожертвованием через «Союз женщин Челябинской области».
Супруга губернатора Ирина Текслер попросила южноуральцев присоединиться к сбору помощи и рассказала, что ее «Фонд 2020» закупает постельное белье, бензиновые генераторы и прочие необходимые вещи. В Коркинский район выслали 1,6 тыс. бутылок с питьевой водой, а вместе с фондом «Русь» доставили в Еманжелинск продуктовые наборы.