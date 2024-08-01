В Челябинской области начался сбор средств для пострадавших от паводка

Супруга губернатора Ирина Текслер попросила южноуральцев присоединиться к сбору помощи и рассказала, что ее «Фонд 2020» закупает постельное белье, бензиновые генераторы и прочие необходимые вещи. В Коркинский район выслали 1,6 тыс. бутылок с питьевой водой, а вместе с фондом «Русь» доставили в Еманжелинск продуктовые наборы.