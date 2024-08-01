В Омске на День города для горожан приготовят 10-метровый пирог

На омском празднике в честь Дня города, 3 августа, для омичей испекут 10-ти метровый пирог с изображением ракеты «Ангара-А5», который сможет попробовать любой желающий.
Мероприятие будет проходить Любинском проспекте с 15:00 до 16:30.
В качестве начинки будут использованы сибирские ягоды. Кусок пирога омичи смогут купить за символическую стоимость в 50 рублей. Все средства от продаж пойдут на благотворительность.
Оригинальный процесс оформления пирога жители города смогут увидеть своими глазами на празднике. На кулинарном изделии нанесут мастикой надпись «Омск — ты просто космос!» и фигуру ракеты «Ангара-А5».