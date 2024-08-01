С августа некоторые калининградцы будут получать повышенную пенсию

«Основанием для перерасчёта являются страховые взносы, поступившие на лицевой счёт за 2023 год. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размеры увеличиваются на определённый процент, перерасчёт носит сугубо индивидуальный характер и зависит от величины заработной платы гражданина, суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов, переведённых в пенсионные коэффициенты», — пояснила управляющий региональным отделением соцфонда Светлана Запанкова.