С августа некоторые калининградцы будут получать повышенную пенсию

Некоторым официально работавшим в 2023 году пенсионерам с 1 августа повысят пенсии. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Калининградской области в четверг, 1 августа.
«Основанием для перерасчёта являются страховые взносы, поступившие на лицевой счёт за 2023 год. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размеры увеличиваются на определённый процент, перерасчёт носит сугубо индивидуальный характер и зависит от величины заработной платы гражданина, суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов, переведённых в пенсионные коэффициенты», — пояснила управляющий региональным отделением соцфонда Светлана Запанкова.
В Калининградской области такое повышение коснётся свыше 63 369 жителей, получающих пенсию по старости и инвалидности.