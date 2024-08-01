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С августа некоторые калининградцы будут получать повышенную пенсию

Перерасчёт коснётся 63 369 жителей региона.

Некоторым официально работавшим в 2023 году пенсионерам с 1 августа повысят пенсии. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Калининградской области в четверг, 1 августа.

«Основанием для перерасчёта являются страховые взносы, поступившие на лицевой счёт за 2023 год. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размеры увеличиваются на определённый процент, перерасчёт носит сугубо индивидуальный характер и зависит от величины заработной платы гражданина, суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов, переведённых в пенсионные коэффициенты», — пояснила управляющий региональным отделением соцфонда Светлана Запанкова.

В Калининградской области такое повышение коснётся свыше 63 369 жителей, получающих пенсию по старости и инвалидности.

Перерасчёт происходит автоматически, обращаться в региональное отделение с заявлением не нужно. Пенсионные выплаты в новом объёме будут перечислены в августе по привычному графику.