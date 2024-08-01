В Калининградской области ожидаются перерывы в телерадиовещании. Специалисты начали капитальный ремонт антенно-мачтового сооружения на Советском проспекте. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.
«Как сообщили в РТРС “Калининградский ОРТПЦ”, для обеспечения безопасности при проведении работ будут проходить отключения радиопередатчиков. Работы продлятся до 9 августа ежедневно с 9:35 до 17:00», — говорится в сообщении.
Из-за работ возможны перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФM», «Радио России», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Русское радио», «Новое радио», «Бизнес ФМ», «Комсомольская Правда», «ПИ ФМ», «D FM».