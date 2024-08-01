В День города в Омске изменят маршруты шести автобусов

Пресс-служба мэрии рассказала, как будут работать в праздники маршруты общественного транспорта, проходящие по закрытым участкам улиц. Три из них, напомним, уже ездят по изменённым маршрутам. Это связано с тем, что для подготовки к празднику перекрыли Соборную площадь. В ближайшие дни география перекрытий расширится.
С 10:00 пятницы, 2 августа, по 15:00 воскресенья, 4 августа, будет частично (по двум правым полосам) закрыт проезд по «хвосту» улицы Герцена между Интернациональной и площадью Победы. В связи с этим:
- 34-й автобус перед Флагманом будет поворачивать налево, на Фрунзе, затем делать петлю по Гусарова — Интернациональной и возвращаться на Герцена
- 94-й автобус с Метромоста будет уезжать на Фрунзе, оттуда — напрямую на Герцена
- 28-й автобус с Метромоста также будет выезжать на Фрунзе, затем направо на Герцена, Интернациональную, Красный Путь и снова на Метромост
- 73-й автобус в обе стороны будет следовать по Интернациональной — Гагарина — Маркса, без заезда на улицу Ленина
Вечером 2 августа, с 21:00, будет дополнительно перекрыт участок улицы Ленина от Партизанской до Соборной площади. Откроют этот участок в полночь с 3 на 4 августа. Поэтому в список изменённых добавится ещё один маршрут: 25-й. Автобусы будут уезжать с Гагарина на Комсомольский мост, делать круг по Думской — Пушкина — Лермонтова — Маркса и возвращаться на Гагарина.
Кроме того, с 6 утра до 2 часов дня 3 августа автобус номер 109 будет доезжать только до Ж/Д Вокзала. Это связано с перекрытием части улиц для Сибирского международного марафона.