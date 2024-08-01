В День города в Омске изменят маршруты шести автобусов

Вечером 2 августа, с 21:00, будет дополнительно перекрыт участок улицы Ленина от Партизанской до Соборной площади. Откроют этот участок в полночь с 3 на 4 августа. Поэтому в список изменённых добавится ещё один маршрут: 25-й. Автобусы будут уезжать с Гагарина на Комсомольский мост, делать круг по Думской — Пушкина — Лермонтова — Маркса и возвращаться на Гагарина.