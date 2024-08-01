Стало известно, какие адреса попали под отключение света в Ленинском районе Иркутска 1 августа 2024

Вечером 1 августа часть домов в одном из районов областного центра осталась без электроэнергии. Отключение света в Ленинском районе Иркутска 1 августа 2024 затронуло дома в двух селах и микрорайонах, а также в почти десятке садоводств. Об этом сообщили в тг-канале «Свет 38».
— Под отключение попала часть домов в селе Максимовщина и Мамоны в микрорайонах Западный и Березовый, а также в СНТ Аистенок, Здоровье и горка. ДНТ Атлас, ДНТ Исток, ДНТ Лилия, ЖСК Сотрудник ОМОН, — пояснили энергетики.
Авария на сетях произошла в пять часов вечера. Группа энергетиков была сразу направлена к месту отключения для решения проблемы. Возобновить подачу электричества планируют к 20:00. Это все, что известно об отключение света в Ленинском районе Иркутска 1 августа 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома России поручил разобраться в ненадлежащем строительстве детской площадки в Иркутской области. Спортивный объект возводится по проекту благоустройства сельских территорий.