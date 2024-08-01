Стало известно, какие адреса попали под отключение света в Ленинском районе Иркутска 1 августа 2024

Вечером 1 августа часть домов в одном из районов областного центра осталась без электроэнергии. Отключение света в Ленинском районе Иркутска 1 августа 2024 затронуло дома в двух селах и микрорайонах, а также в почти десятке садоводств. Об этом сообщили в тг-канале «Свет 38».