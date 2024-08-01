В Уфе к 450-летию города обновится площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем».

Кроме того, по информации пресс-службы мэрии, с благословения митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона будет реконструирован храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на улице Комсомольской. Деревянное сооружение, которое находилось в аварийном состоянии, уже демонтировали и приступают к устройству фундамента.