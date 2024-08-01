В Уфе к 450-летию города обновится площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем».

В Уфе продолжается благоустройство в Октябрьском районе города. В настоящее время в рамках подготовки к празднованию 450-летия столицы ведется обновление бульвара Саид-Галиева и площади перед фонтаном «Мальчик с кураем».
Проведены земляные работы и устройство покрытий, смонтированы наружное освещение и система видеонаблюдения, установлена детская игровая площадка, малые архитектурные формы, выполнено озеленение. Продолжаются работы по монтажу бордюров, укладке тротуарной плитки, подготовке основания под асфальтобетон, ведется устройство системы автополива газонов, отсыпка чернозема, демонтаж асфальта на примыкании к проспекту Октября.
Реконструируется и сам фонтан. Здесь уже выполнены устройство железобетонной чаши и монтаж труб. В настоящее время ведутся работы по облицовке чаши. Работы планируется завершить в течение месяца.
Кроме того, по информации пресс-службы мэрии, с благословения митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона будет реконструирован храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на улице Комсомольской. Деревянное сооружение, которое находилось в аварийном состоянии, уже демонтировали и приступают к устройству фундамента.
Благодаря местному застройщику преображается территория парка имени Мажита Гафури со стороны Госцирка. Благоустройство охватывает 8 га. Новая брусчатка, гранитные бордюры, озеленение, малые архитектурные формы, освещение, детские площадки, скамейки, зона для выгула собак — территория становится комфортной для прогулок и времяпрепровождения.