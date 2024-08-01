В Уфе 3 августа перекроют проезд в Черниковке

3 августа с 09:00 до 16:00 из-за соревнований по велосипедному спорту в рамках Спартакиады учащихся-2024 перекроют проезд от улицы Комарова до спортивного комплекса «Биатлон».
Напомним, 2 августа ограничат движение на Затонском шоссе.
В Уфе 3 августа вводится ограничение движения на проезде в Черниковке. Об этом сообщает администрация города.
3 августа с 09:00 до 16:00 из-за соревнований по велосипедному спорту в рамках Спартакиады учащихся-2024 перекроют проезд от улицы Комарова до спортивного комплекса «Биатлон».
Напомним, 2 августа ограничат движение на Затонском шоссе.