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В Уфе 3 августа перекроют проезд в Черниковке

В Уфе 3 августа вводится ограничение движения на проезде в Черниковке. Об этом сообщает администрация города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

3 августа с 09:00 до 16:00 из-за соревнований по велосипедному спорту в рамках Спартакиады учащихся-2024 перекроют проезд от улицы Комарова до спортивного комплекса «Биатлон».

Напомним, 2 августа ограничат движение на Затонском шоссе.