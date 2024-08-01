Вылетевший из Калининграда Ан-148, который используют при обменах с США, сел в Мурманске

Утром в четверг, 1 августа, в Калининграде произвёл посадку Ан-148−100Е. Борт с номером RA-61727 в декабре 2022 года использовали при обмене отсидевшего почти 15 лет в США россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Позже он вылетел из Калининграда, но в районе Санкт-Петербурга он полетел в сторону Москвы, а на север. Радары заметили самолёт у финской границы.