В Татарстане растет заболеваемость лихорадкой Западного Нила: сколько человек заразились

Сейчас в Республиканской клинической инфекционной больнице им. Агафонова находятся пять пациентов с лихорадкой Западного Нила. Их лечат в профильном отделении. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Остальные людей уже выписали в связи с выздоровлением.