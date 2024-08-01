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В Татарстане растет заболеваемость лихорадкой Западного Нила: сколько человек заразились

КАЗАНЬ, 1 августа, ФедералПресс. Количество заразившихся лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до девяти человек. В республике зарегистрированы три новых эпизода заражения.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Во всех очагах лихорадки, где жили или отдыхали заболевшие, выполнены энтомологические обследования. Специалисты выловили и изучили комаров. После исследования вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен», — цитирует издание «Вечерняя Казань» сообщение Роспотребнадзора по региону.

Кроме этого, от комаров, которые являются потенциальными переносчиками заболевания, обработаны водоемы в радиусе трех километров от мест, где зафиксированы случаи заражения.

Заболевшие жители республики проходят лечение в инфекционном стационаре.

Сейчас в Республиканской клинической инфекционной больнице им. Агафонова находятся пять пациентов с лихорадкой Западного Нила. Их лечат в профильном отделении. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Остальные людей уже выписали в связи с выздоровлением.

Как ранее писал «ФедералПресс», в России проведут череду проверок из-за массовой вспышки лихорадки. Жертвами страшного заболевания стали и жители нескольких регионов ПФО. По состоянию на конец июля в Татарстане было выявлено шесть случаев заболевания.

Фото: ФедералПресс / Наталья Ельцова.

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