Минобр: белорусские школы продолжат поэтапный переход к школьной форме

«В 2024/2025 учебном году министерством образования принято решение о закреплении тех подходов, которые были выбраны ранее. Каждое учреждение образования продолжает работу по поэтапному переходу к школьной форме. Соответствующие нормы закреплены в локальных нормативных актах учреждений образования», — отметила она.
Булавкина также подчеркнула, что работа по внедрению отдельных элементов школьной одежды в школах осуществляется министерством образования в темном взаимодействии с концерном «Беллегпром» и МАРТ.
Консультант управления напомнила, что для качественной организации кампании по сбору детей к новому учебному году с 26 июля в образовательном ведомстве республики организована работа горячей линии.
МАРТ посчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу>>>.
Школьная форма.
С 1 сентября 2022 года в республике был введен первый отличительный элемент для школьной формы — жилеты или галстуки. В прошлом году очередь дошла и до пиджаков с брюками. Таким образом учреждения образования постепенно переходят на деловой стиль.
Конкретный элемент, цвет и дизайн школьной формы родительский комитет и дирекция школы выбирают совместно.
Кроме того, в Минске реализуется пилотный проект по внедрению единой школьной формы. Так, ученикам столичных гимназий № 6, 11, 20, 27, 30, 56, 61, 146, а также средних школ № 44, 48, 67, 71, 86, 108, 120, 141, 152, 159, 224 и 225 предложено приобрести школьную форму из специально разработанной Беллегпромом коллекции.