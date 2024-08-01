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Минобр: белорусские школы продолжат поэтапный переход к школьной форме

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Министерство образования Беларуси приняло решение в 2024/2025 учебном году закрепить выбранные ранее подходы, касающиеся школьной формы, сообщила на пресс-конференции консультант управления общего среднего образования главного управления общего среднего и дошкольного образования ведомства Ирина Булавкина.

Источник: Sputnik.by

«В 2024/2025 учебном году министерством образования принято решение о закреплении тех подходов, которые были выбраны ранее. Каждое учреждение образования продолжает работу по поэтапному переходу к школьной форме. Соответствующие нормы закреплены в локальных нормативных актах учреждений образования», — отметила она.

Булавкина также подчеркнула, что работа по внедрению отдельных элементов школьной одежды в школах осуществляется министерством образования в темном взаимодействии с концерном «Беллегпром» и МАРТ.

Консультант управления напомнила, что для качественной организации кампании по сбору детей к новому учебному году с 26 июля в образовательном ведомстве республики организована работа горячей линии.

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Школьная форма.

С 1 сентября 2022 года в республике был введен первый отличительный элемент для школьной формы — жилеты или галстуки. В прошлом году очередь дошла и до пиджаков с брюками. Таким образом учреждения образования постепенно переходят на деловой стиль.

Конкретный элемент, цвет и дизайн школьной формы родительский комитет и дирекция школы выбирают совместно.

Кроме того, в Минске реализуется пилотный проект по внедрению единой школьной формы. Так, ученикам столичных гимназий № 6, 11, 20, 27, 30, 56, 61, 146, а также средних школ № 44, 48, 67, 71, 86, 108, 120, 141, 152, 159, 224 и 225 предложено приобрести школьную форму из специально разработанной Беллегпромом коллекции.

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