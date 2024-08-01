В Уфе идет ремонт и реконструкция автодорог.

Отметим, что в этом году в западной части Уфы параллельно с ремонтом и благоустройством дорог ведется строительство и ремонт тротуаров общей протяжённостью 2449 погонных метров на 6 участках. Это улица Малая Лесопильная (от ул. Нехаева до Детской поликлиники № 6), улица Летчиков, 8/2 (от остановки СТО до поликлиники Городская больница № 9 вдоль школы № 128). Современные тротуары появятся на улицах Аэродромная и 2-ая Аэродромная, в Запорожском переулке (от ул. Ахметова до ул. Ахметова 304/2), а также на участке от парка «Волна» до улицы Шмидта, 158.