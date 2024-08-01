В Уфе идет ремонт и реконструкция автодорог.

Большая часть уфимских дорог обновляется благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В частности, в 2024 году в столице приведут в нормативное состояние более 29 километров автомагистралей, а летняя ремонтная кампания охватывает 12 участков улично-дорожной сети.
«Плохие дороги — настоящее бедствие, людей они раздражают, считаю, что плохих дорог, как явления, в республике быть не должно».
В микрорайоне Нижегородка с начала июня идет ремонт на улице Благоварской общей протяженностью 1,3 километра. Работы включаются фрезерование изношенного асфальта и укладку нового, установку бордюров, обустройство обочин и тротуара. На финальном этапе будет нанесена разметка износоустойчивым термопластиком. Подрядная организация согласно контракту должна завершить ремонт до 23 сентября 2024 года, но работы планируют выполнить досрочно.
В непосредственной близости от улицы Благоварской идет благоустройство подъездной дороги к железнодорожной станции Правая Белая. Стоимость работ составит 30 миллионов рублей. Реконструируемая улица на протяжении около полукилометра идет вдоль линии железнодорожных путей и далее переходит в Набережную реки Белой. Ее общая протяженность составит почти 1,3 километра. Реализации проекта предполагает снос малоэтажных домов. Улица приводится в нормативное состояние с полной заменой покрытия проезжей части. В районе станции будет обустроено разворотное кольцо с автобусной остановкой. Завершение работ намечено на 30 сентября текущего года.
Новый подъездной путь обеспечит удобный доступ к стации городской электрички Правая Белая, где планируется создать транспортно-пересадочный узел. Такой объект позволит пересаживаться с автобуса или личного автомобиля на электричку, а затем по той же схеме возвращаться назад. Напомним, что проект Городская электричка реализуется с 2015 года, транспортный узел соединяет южную и северную части города. В рамках проекта ОАО «РЖД» обязалось реконструировать 19 пассажирских платформ в черте столицы республики.
На расположенной в историческом центре улице Ленина продолжается реконструкция пешеходной зоны в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы. Здесь уже обновлена тротуарная плитка, отремонтированы входные группы торговых организаций. По маршруту следования общественного транспорта установлены современные остановочные павильоны с раздвижными дверями, светодиодной подсветкой, видеокамерами и кнопкой вызова экстренных служб. В рамках проекта «Чистое небо» воздушные кабельные линии меняются на подземные, что делает городскую среду более эстетичной и комфортной для жителей.
Отметим, что в этом году в западной части Уфы параллельно с ремонтом и благоустройством дорог ведется строительство и ремонт тротуаров общей протяжённостью 2449 погонных метров на 6 участках. Это улица Малая Лесопильная (от ул. Нехаева до Детской поликлиники № 6), улица Летчиков, 8/2 (от остановки СТО до поликлиники Городская больница № 9 вдоль школы № 128). Современные тротуары появятся на улицах Аэродромная и 2-ая Аэродромная, в Запорожском переулке (от ул. Ахметова до ул. Ахметова 304/2), а также на участке от парка «Волна» до улицы Шмидта, 158.
Что касается планов на будущее, то городские власти не так давно заключили контракт на строительство дублера проспекта Дружбы Народов у Центра фехтования. Стоимость работ составит 139,5 миллионов рублей, которые выделят город и республика. Протяженность новой двухполосной автодороги составит 429 метров, максимальная разрешенная скорость движения — 40 км/ч. В проект также входит строительство двух автобусных остановок и 59 парковочных мест. Строительные работы должны быть выполнены до мая 2025 года.