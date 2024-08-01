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В Воронеже в День ВДВ запретят парковку на проспекте Революции

В пятницу утром, 2 августа, в Воронеже нельзя будет оставить машину или останавливаться на проспекте Революции. Речь идет об участке от Кольцовского сквера до площади Победы.

Там запланировано шествие ветеранов ВДВ и возложение венков к Вечному огню.

В городском управлении дорожного хозяйства поясняют, что ограничение будет действовать всего лишь в течение получаса — с 8.00 до 8.30.

О том, как в городе намереваются отмечать День воздушно-десантных войск, мы рассказывали вот тут.

Основные торжественные мероприятия пройдут в Северном микрорайоне. В 10.00 там, также как и в центре, запланирована церемония возложения цветов у памятника «Воронеж — родина ВДВ». А с 11.00 до 13.00 в парке Победы будет организована концертная программа. Аналогичным образом праздник проходил и годом ранее.