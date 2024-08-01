В Воронеже в День ВДВ запретят парковку на проспекте Революции

Основные торжественные мероприятия пройдут в Северном микрорайоне. В 10.00 там, также как и в центре, запланирована церемония возложения цветов у памятника «Воронеж — родина ВДВ». А с 11.00 до 13.00 в парке Победы будет организована концертная программа. Аналогичным образом праздник проходил и годом ранее.