Сергей Звягин: Ткачев серьезно готовился к сезону

«Он не был где-то на отдыхе в каком-то непотребном состоянии или еще что-то, он серьезно готовился к сезону. И я когда с ним разговаривал после случившегося, то он не мог сказать трех слов без того, чтобы слезы на глаза наворачивались. Он действительно очень серьезно готовился, был в отличной форме. Это была его последняя тренировка перед вылетом в Омск, и такое произошло. От нас ему только поддержка, стараемся сделать так, чтобы он был на позитиве», — приводит слова Звягина «Чемпионат».