Сергей Звягин: Ткачев серьезно готовился к сезону

Главный тренер омской хоккейной команды Сергей Звягин прокомментировал травму нападающего Владимира Ткачева. Напомним, еще до начала сборов он серьезно повредил ахиллово сухожилие и теперь надолго выбыл из игры по состоянию здоровья.
Как рассказал Сергей Звягин, претензий к игроку у клуба нет. Ткачев получил травму на индивидуальной тренировке.
«Он не был где-то на отдыхе в каком-то непотребном состоянии или еще что-то, он серьезно готовился к сезону. И я когда с ним разговаривал после случившегося, то он не мог сказать трех слов без того, чтобы слезы на глаза наворачивались. Он действительно очень серьезно готовился, был в отличной форме. Это была его последняя тренировка перед вылетом в Омск, и такое произошло. От нас ему только поддержка, стараемся сделать так, чтобы он был на позитиве», — приводит слова Звягина «Чемпионат».