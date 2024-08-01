Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Звягин: Ткачев серьезно готовился к сезону

Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал травму лидера команды.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер омской хоккейной команды Сергей Звягин прокомментировал травму нападающего Владимира Ткачева. Напомним, еще до начала сборов он серьезно повредил ахиллово сухожилие и теперь надолго выбыл из игры по состоянию здоровья.

Как рассказал Сергей Звягин, претензий к игроку у клуба нет. Ткачев получил травму на индивидуальной тренировке.

«Он не был где-то на отдыхе в каком-то непотребном состоянии или еще что-то, он серьезно готовился к сезону. И я когда с ним разговаривал после случившегося, то он не мог сказать трех слов без того, чтобы слезы на глаза наворачивались. Он действительно очень серьезно готовился, был в отличной форме. Это была его последняя тренировка перед вылетом в Омск, и такое произошло. От нас ему только поддержка, стараемся сделать так, чтобы он был на позитиве», — приводит слова Звягина «Чемпионат».