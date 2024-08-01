Миллионы на спичках. Узбекистанские производители обогащались, не докладывая спички в коробки

По данным исследований, спичек под маркой Jeep, произведенных Up Match, и спичек под маркой Gugurt, выпущенных Atlas-Invest, было меньше нормы на 11−17 штук.
Как выяснилось, с 22 по 29 апреля этого года Up Match выпустило в продажу спички на 150 миллионов сумов, от потребителей было незаконно получено почти 45 миллионов сумов.
Аналогичная ситуация сложилась и с Atlas-Invest, которое в начале весны выпустило на продажу спички на 66 миллионов сумов, от потребителей было незаконно получено 20,5 миллионов сумов.
Комитет обязал изъять некачественную продукцию из торговых точек и вернуть покупателям излишки.
Комитет продолжает разбираться с нарушением ГОСТа у импортных спичек от российских компаний.
В связи с данными случаями принимаются меры к производителям, нарушившим закон при реализации спичечной продукции.