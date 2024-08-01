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Миллионы на спичках. Узбекистанские производители обогащались, не докладывая спички в коробки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей провел контрольную закупку и обнаружил, что два отечественных производителя зарабатывали миллионы, систематически не докладывая спички в коробки.

Источник: Podrobno.uz

По данным исследований, спичек под маркой Jeep, произведенных Up Match, и спичек под маркой Gugurt, выпущенных Atlas-Invest, было меньше нормы на 11−17 штук.

Как выяснилось, с 22 по 29 апреля этого года Up Match выпустило в продажу спички на 150 миллионов сумов, от потребителей было незаконно получено почти 45 миллионов сумов.

Аналогичная ситуация сложилась и с Atlas-Invest, которое в начале весны выпустило на продажу спички на 66 миллионов сумов, от потребителей было незаконно получено 20,5 миллионов сумов.

Комитет обязал изъять некачественную продукцию из торговых точек и вернуть покупателям излишки.

Комитет продолжает разбираться с нарушением ГОСТа у импортных спичек от российских компаний.

В связи с данными случаями принимаются меры к производителям, нарушившим закон при реализации спичечной продукции.

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