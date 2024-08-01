Шесть заведений общепита нарушали ветеринарные правила в Иркутской области

В шести заведениях региона общественного питания были обнаружены нарушения ветеринарных правил. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия заведения питания принимали продукцию без ветдокументов.
— Это нарушает прослеживаемость пищевой продукции, не позволяет установить изготовителя, местонахождение производства, последующих собственников, поставщиков находящейся в обороте продукции и сырья. На 1 августа большинство замечаний предприятиями общепита устранено, — поделились в управлении.
Нарушения в ветеринарной документации были найдены в учреждениях МВД, а также общепите Шелеховского, Слюдянского районов и Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что у жителя Иркутской области за неуплату долгов забрали автомобиль. Сибиряк накопил штрафов за нарушение ПДД на 1,5 млн рублей.