Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть заведений общепита нарушали ветеринарные правила в Иркутской области

Россельхознадзор: на 1 августа большинство нарушений устранено.

Источник: Комсомольская правда

В шести заведениях региона общественного питания были обнаружены нарушения ветеринарных правил. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия заведения питания принимали продукцию без ветдокументов.

— Это нарушает прослеживаемость пищевой продукции, не позволяет установить изготовителя, местонахождение производства, последующих собственников, поставщиков находящейся в обороте продукции и сырья. На 1 августа большинство замечаний предприятиями общепита устранено, — поделились в управлении.

Нарушения в ветеринарной документации были найдены в учреждениях МВД, а также общепите Шелеховского, Слюдянского районов и Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что у жителя Иркутской области за неуплату долгов забрали автомобиль. Сибиряк накопил штрафов за нарушение ПДД на 1,5 млн рублей.