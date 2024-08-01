На «Пикнике “Афиши”» будет сцена HiFi-стриминга Звук

Поддержка молодых артистов — часть нашей миссии. Поэтому мы рады стать партнером одного из самых прогрессивных музыкальных фестивалей России и развернуть в обоих городах собственные сцены Звука. Нам важно, чтобы в российской музыке появлялось как можно больше имен и чтобы талантливые исполнители всегда имели возможность рассказать о себе.

Илья Карпухин

директор по контенту HiFi-стриминга Звук.