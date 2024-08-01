На «Пикнике “Афиши”» будет сцена HiFi-стриминга Звук

HiFi-стриминг Звук установит отдельную сцену на фестивале «Пикник “Афиши”», который пройдет 3−4 августа в Москве и дебютирует в Санкт-Петербурге 10 и 11 августа. На площадке выступят молодые перспективные артисты, отобранные организаторами.
В лайнапе Москвы: Afelia, ENTYPE, Acid Racer, STRANIZA, Polovinka, СТОУНД, LAVBLAST, TonySouljah, WHY, BERRY, Маугли, Горный, МАЯК, Рудольф Страусов, Наша Таня, fck stereotypes, ISAEVA, acid orchestra, ISMA, 3.56 am и Voi.
В Санкт-Петербурге: ENTYPE, ONATIVE, Лилая, Polovinka, STRANIZA, Acid Racer, LAVBLAST, СТОУНД, ISAEVA, Лолита Кокс, Маяк, Рудольф Страусов, fck stereotypes, acid orchestra, YERKATT, Маугли и Voi.
Поддержка молодых артистов — часть нашей миссии. Поэтому мы рады стать партнером одного из самых прогрессивных музыкальных фестивалей России и развернуть в обоих городах собственные сцены Звука. Нам важно, чтобы в российской музыке появлялось как можно больше имен и чтобы талантливые исполнители всегда имели возможность рассказать о себе.
Илья Карпухин
директор по контенту HiFi-стриминга Звук.
На «Пикнике» также выступят FEDUK, Boulevard Depo, Хаски, Therr Maitz и многие другие. В этом году фестивалю исполняется 20 лет. Примечательно, что событие проводится впервые с 2019 года.
Гостей фестиваля также ждут фудкорт, маркет, спортивные активности, выставки, нетворкинг, детская зона и паблик-токи в лектории.
Ранее стало известно, что на «Пикнике “Афиши”» выступят PHARAOH, Сюзанна, Тося Чайкина и другие.