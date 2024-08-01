«Водоконал» отключит фонтаны в Петербурге из-за желающих окунуться в День ВДВ

В «Водоканале» напомнили, что нагрузка на эти сооружения возрастает во время праздников и выходных. Часто они страдают от действий хулиганов. В предприятии напомнили, что повреждения конструкций могут нести опасность для людей, к тому же купание в фонтанах негигиенично.