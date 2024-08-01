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«Водоконал» отключит фонтаны в Петербурге из-за желающих окунуться в День ВДВ

ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» прекратит работу фонтанов 2 августа, если кто-то попытается в них искупаться, сообщили в пресс-службе предприятия.

Источник: Коммерсантъ

Эти объекты будут работать в обычном режиме — с 9:00 до 22:00. Отдельные сооружения будут функционировать на час дольше. Это светомузыкальный фонтан в Петергофе, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.

В «Водоканале» напомнили, что нагрузка на эти сооружения возрастает во время праздников и выходных. Часто они страдают от действий хулиганов. В предприятии напомнили, что повреждения конструкций могут нести опасность для людей, к тому же купание в фонтанах негигиенично.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что «Водоканал» подключил абонентов к временной сети после аварии на Тамбасова.