«Водоконал» отключит фонтаны в Петербурге из-за желающих окунуться в День ВДВ

Эти объекты будут работать в обычном режиме — с 9:00 до 22:00. Отдельные сооружения будут функционировать на час дольше. Это светомузыкальный фонтан в Петергофе, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.
В «Водоканале» напомнили, что нагрузка на эти сооружения возрастает во время праздников и выходных. Часто они страдают от действий хулиганов. В предприятии напомнили, что повреждения конструкций могут нести опасность для людей, к тому же купание в фонтанах негигиенично.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что «Водоканал» подключил абонентов к временной сети после аварии на Тамбасова.