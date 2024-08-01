Эксперт РОЦИТ Липов назвал скрытие «лайков» в Х опасным шагом на пути к анонимности

Возможно, с помощью анонимности миллиардер пытается поставить всех в равные условия. Но это не работает в сети, которая допускает скрытые привилегии. Так, недавно один из пользователей X опубликовал список учетных записей, которым было разрешено нарушать правила сайта, включая запрет на расовые оскорбления. В число аккаунтов вошли известные консервативные аккаунты, такие как EndWokeness и LibsOfTikTok, бывший президент США Дональд Трамп, сам Илон Маск, а также официальный аккаунт министерства иностранных дел России. Информацию признали фейковой, однако эксперты указали, что ранее в Х уже была функция модерации, которая теоретически могла делать то же самое.