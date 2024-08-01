На выходные в Алматы ограничат движение по проспекту Абая

Согласно распространяемому сообщению:
«С 23:00 2 августа до 08:00 5 августа 2024 года в Ауэзовском районе будет частично ограничено движение автотранспорта по проспекту Абая от улицы Саина в западном направлении до заправки Qazaq Oil».
По южной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.
В планах у сотрудников ТОО «Алматинские тепловые сети» реконструировать трубопровод общей протяженностью 1838 метров.
Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 406 многоквартирных жилых домов, 105 частных жилых домов, четыре детских сада, один объект здравоохранения и шесть прочих объектов.
«Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена», — уточнили в пресс-службе.