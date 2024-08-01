Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выходные в Алматы ограничат движение по проспекту Абая

В Алматы на выходные дни будет ограничено движение на одном из участков по проспекту Абая для замены трубопровода. Специалисты ТОО «Алматинские тепловые сети» просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно распространяемому сообщению:

«С 23:00 2 августа до 08:00 5 августа 2024 года в Ауэзовском районе будет частично ограничено движение автотранспорта по проспекту Абая от улицы Саина в западном направлении до заправки Qazaq Oil».

По южной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.

В планах у сотрудников ТОО «Алматинские тепловые сети» реконструировать трубопровод общей протяженностью 1838 метров.

Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 406 многоквартирных жилых домов, 105 частных жилых домов, четыре детских сада, один объект здравоохранения и шесть прочих объектов.

«Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена», — уточнили в пресс-службе.