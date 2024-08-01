Назван район Петербурга, где клещи чаще всего кусали людей в июле

С 25 по 31 июля этого года 932 человека обратились в городские медицинские организации по поводу присасывания клещей, из них 122 ребенка до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
— Специалисты зарегистрировали 137 случаев нападения опасных членистоногих в черте города, а также два эпизода заболевания клещевым энцефалитом и еще 20 — заболевания клещевым боррелиозом, в том числе у четырех детей, — рассказали в ведомстве.
Роспотребнадзор обратил внимание, что в минувшем месяце кровопийцы чаще всего кусали жителей Курортного района. Так, с 18 по 24 июля на клещей пожаловались 38 человек, с 25 по 31 июля — 61 местный житель. Только на протяжении двух недель первенство в этой грустной статистике одерживал Пушкинский района.
В рамках плановой вакцинации против клещевого энцефалита с 25 по 31 июля прививку сделали 284 петербуржца, в том числе 155 детей. Помимо этой защитной меры специалисты рекомендовали соблюдать несколько простых правил, чтобы не стать жертвой маленьких кровопийц. Так, на прогулку в парк или лес следует надевать одежду светлых тонов, обувать закрытую обувь и обязательно не забывать про головной убор. А еще необходимо осматривать себя и своих близких каждые 15−20 минут и использовать специальные аэрозоли для наибольшей защиты.