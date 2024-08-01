Назван район Петербурга, где клещи чаще всего кусали людей в июле

В рамках плановой вакцинации против клещевого энцефалита с 25 по 31 июля прививку сделали 284 петербуржца, в том числе 155 детей. Помимо этой защитной меры специалисты рекомендовали соблюдать несколько простых правил, чтобы не стать жертвой маленьких кровопийц. Так, на прогулку в парк или лес следует надевать одежду светлых тонов, обувать закрытую обувь и обязательно не забывать про головной убор. А еще необходимо осматривать себя и своих близких каждые 15−20 минут и использовать специальные аэрозоли для наибольшей защиты.